El padre de los hijos de Juana Rivas le ofrece la custodia compartida en Italia

, el padre de los dos hijos de Juana Rivas —la madre de Maracena (Granada) que estuvo más de un mes en paradero desconocido con los niños y que, finalmente, este lunes los entregó a su progenitor —, propuso este viernes a su expareja la, donde reside con los niños, "una vez resuelva" ella sus problemas con la justicia española.Así lo indicó en un comunicado el despacho, que se hizo cargo de la representación legal de Francesco Arcuri en España tras ser restituidos los menores, de once y tres años.El despacho señaló que, "conforme a la legalidad vigente y a las resoluciones judiciales firmes", Arcuri se había trasladado a Italia como—posee cinco resoluciones en ese sentido— , "no ha huido de ningún sitio, solo se ha marchado a su casa". También expresó que su cliente cumplió con "su obligación legal de comparecer ante la justicia" de este país "a fin de dar cumplimiento al Convenio de la Haya , de llevar a sus hijos ante la autoridad judicial competente".Los letrados puntualizaron que Arcuri, que fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico , "no tienecomo acusado, imputado o investigado, a pesar de que los abogados de la señora Rivas están pretendiendo reabrir, una y otra vez, un proceso por supuestos malos tratos sobre el cual los tribunales españoles son manifiestamente incompetentes".Para ello, aseguraron, "están usando supuestos informes psicológicos realizados, por entes subvencionadas con medios públicos, sin autorización paterna ni judicial, lo que constituye unaen materia de protección de menores".En este sentido, subrayaron, "las únicas personas que están denunciadas y en investigación judicial por varios presuntos delitos , son".Juana Rivas no ha llamado a los niños desde que están con el padre el pasado lunes, informó el comunicado del despacho de abogados Saliero, que del mismo modo apuntó que "el entorno" de la madre de Maracena había propuesto un acuerdo para que Arcuri renunciase "a todas las acciones legales" contra la misma, pero elloEsa supuesta propuesta de acuerdo quedaría condicionada, según la información facilitada por los abogados del padre italiano, "a que los niños vuelvan a Granada de inmediato", lo cual ", dado que deben estar bajo la tutela de la juez de Italia".El padre de los hijos de Juana Rivas agradeció a las autoridades judiciales y policiales españolas, sobre todo a los jueces de Granada, ellos derechos de sus hijos y los de él mismo. También solicitó a los medios que "dejen vivir a sus hijos, libres del acoso al que se ve sometido en su propia casa", ahora que son "ciudadanos libres, tras haber sufrido un secuestro de más de un año"."Para ejercer su libertad, necesitan la máxima paz en", al "contrario de lo que han vivido en Granada", agregó.