El sistema Lexnet falla un día después de que lo defendiera Catalá en el Congreso

Una oleada de ciberataques

Cuatro ataques en tres horas

El sistema de gestión procesal Lexnet volvió a dar fallos este viernes, un día después de la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Justicia,, en la que defendió la eficiencia y seguridad de este sistema obligatorio desde enero de 2016 para tramitar los documentos judiciales.Abogados consultados por Europa Press explicaron que desde primera hora de esta mañana habían tenidoy, de conseguirlo, aparecía una pantalla en blanco o bien otra que no es operativa y que les imposibilitaba visionar los documentos.Las mismas fuentes señalaron que el fallo se había producido desde primera hora de la mañana y coincidía con el 1 de septiembre,tras el mes de agosto, por lo que muchos letrados aprovecharon para consultar y enviar documentos de las causas que llevan.El sistema está siendo cuestionado debido a que el pasado 27 de julio se produjo un error de programación del software que permitía que un profesional de la Justicia accediera, bajo determinadas circunstancias muy concretas,En su comparecencia en la cámara baja Catalá precisó que el mismo día del fallo el Ministerio detectópor parte de profesionales a la información de otros perfiles, "todos ellos infructuosos y perfectamente identificados". No obstante, negó que el mismo dejara expuestos a cualquiera de los millones de documentos judiciales a través de Internet.El servicio de Internet proporcionado por Telefónica para el acceso a Lexnet sufrió en la mañana de este viernesque afectaron temporalmente el acceso al sistema de los usuarios a través de la red, según explicó el Ministerio de Justicia, que puntualizó que el objetivo había sido intentar colapsarlo y hacerlo inaccesible a los usuarios.No obstante, los usuarios de órganos judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hospitales no se vieron afectados por lo ocurrido ycon el soporte de sus propias redes internas, según indicó Justicia en una nota.Sobre las 11:00 horas de este viernes se detectó una Lexnet a través de Internet provocado por un ataque consistente en el envío de cientos de miles de peticiones de acceso de usuarios no registrados.Desde el Ministerio se contactó con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública, contratante del servicio, así como con los servicios técnicos de Telefónica, para activar elante este tipo de ataques. Dicho protocolo, entre otras medidas, filtra y bloquea aquellos intentos de acceso a Lexnet cuyo objetivo final es colapsar la vía de acceso al sistema.La misma nota añade que se produjeronentre las 12:00 horas y las 15:00 horas que afectaron a la disponibilidad del servicio, por lo que desde Justicia se bloqueó el tráfico de Internet proveniente de fuera de España, una vez tuvo conocimiento a través de Telefónica de que parte de los ataques provienen de servidores ubicados fuera del país y que utilizan redes de ocultación del origen real.