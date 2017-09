Santamaría sobre el referéndum: "Están planteando un desafío que merece una respuesta a la altura de las circunstancias"

"Confío en que lo vamos a hacer acompañados"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , afirmó que la Generalitat de Cataluña está "planteando claramente un" con el referéndum secesionista , por lo que consideró que "merece una respuesta del conjunto de las instituciones del Estado que esté a la altura de las circunstancias", y advirtió de que "el día que firmen, lo que habrán firmado, será que salen de la democracia y", informa Europa Press.Así lo expresó durante la Interparlamentaria del PP que se celebra en València, intervención en la que señaló quey que "quien está dentro de la ley no tiene que tener ningún temor a aplicarla con todo lo que supone la fortaleza de una democracia"."Estamos hablando de una serie de señores qu, que para ellos la democracia es que los medios no puedan opinar, que los funcionarios se tienen que poner a sus servicios, que todos tengan que bailar al son que ellos marcan", criticó.La dirigente conservadora recordó que el referéndum "a estas alturas no está convocado", ya que, pero recalcó que desde el Gobierno no ha estado esperando a que este momento llegue. "Desde el primer momento tomamos decisiones y medidas. Desde que el Parlament dio el pistoletazo de salida al proceso, el Gobierno ha conseguido ir", aseguró."Llegamos al 1 de septiembre y ellos sin convocar referéndum, pero el Estado de Derecho está demostrando su fortaleza para que esta fecha no se materialice", subrayó, al tiempo que se refirió a hechos como que "el Tribunal Constitucional prohibió cualquier acto preparatorio del referéndum; hace tres meses se anularon todas las partidas presupuestarias que podían servir para pagarlo y hace 15 días se suspendió el procedimiento para aprobar el referéndum a toda prisa", así como a las inhabilitaciones en tramitación de "quienes han tomado decisiones contrarias al Tribunal Constitucional, Forcadell y sus seguidores en la mesa".La vicepresidenta reivindicó que el PP es "un partido que no tiene que demostrar a nadie que cree en la democracia y en España" porque "siempre la ha defendido, en las circunstancias más difíciles, acompañados y en solitario". ", por todos los que defienden los mismos valores democráticos y de convivencia, todos los que creen que nuestra Constitución indudablemente puede cambiarse, pero dentro del marco de la Constitución y por consenso", añadió., aseguró, antes de instar a "hacer las cosas como se tienen que hacer, con moderación y con firmeza, con inteligencia pero también con fortaleza, y llamando a las cosas por su nombre", dijo.Finalmente, agregó que cuando el PP gobierna "no le toca gestionar nunca nada fácil". "Siempre nos toca hacernos cargo del país en las situaciones más difíciles, pero es lo que nos da esa legitimidad para poder afrontar las decisiones y es lo que nos hace ser a los ojos de los españoles el partido que merece su confianza mayoritaria", concluyó.