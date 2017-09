Puigdemont advierte de la existencia de una "operación provocación" para crispar

"Si la solución es el tanque, ya hemos ganado"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , advirtió este sábado de que, según ha publicado en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press."No caigamos en ella.", ha añadido el mandatario catalán sin ofrecer más detalles.Las palabras de Puigdemont llegan después de que se haya puesto en tela de juicio el papel de los cuerpos de seguridad como los Mossos d'Esquadra por una supuesta alerta de servicios de inteligencia norteamericanos avisando de un posible ataque terrorista en La Rambla que no se atendió.El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña,, afirmó que si para el Estado español la solución final a la consulta del 1 de octubre ". Además, ironizó diciendo que "si sacaran los tanques,", informa la agencia.Turull participó este sábado en Bilbao en un, que ha contado con las intervenciones de Joseba Egibar (PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu), Zelai Nikolas (Gure Esku Dago), Jordi Sánchez (ANC) y Joan Tardá (ERC).En su alocución, el dirigente catalán agradeció los apoyos recibidos por PNV y EH Bildu, y reprochó por contra la actuación del PSOE, una fuerza política a la que daban por "nacida en convicción democrática"."De una fuerza política cuya tradición se basa en Manuel Fraga Iribarne no esperas nada, peroy vemos que hace de altavoz del PP. Mucha gente del mundo socialista, si levantara la cabeza, acabaría perpleja", manifestó.A pesar de los obstáculos que puedan poner a la consulta el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, advirtió de que "todo va a estar listo y preparado" y van a ganar porqueTras eludir detallar los pasos a dar, señaló quehasta esa situación. "Tanto la ley del referéndum como la de transitoriedad las quisimos empezar hace año y medio con un texto y debate, pero se impidió por el Tribunal Constitucional. Otra fórmula era mediante el sistema de lectura única, que también nos han suspendido", ha recordado., pero el Estado español nos ha situado aquí. Ellos quieren la rendición, entregar las urnas y que salgamos con las manos arriba y ése es el único escenario que no contemplamos. Que no expliquemos no significa que estemos quietos", concluyó.Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Tardá , afirmó estar convencido que los comuns de Ada Colau realizarándel 1 de octubre y, llegado el momento, "que tiene que decidir si la república será laicista o aconfesional, si hay un ejército, si hay una renta universal..."."Ahora no tenemos que coincidir en el sí, sino hacerlo en el llamamiento a la participación y", confió.