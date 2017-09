Zapatero destaca el "apoyo firme" del PSOE en la "defensa de la ley" frente al independentismo catalán

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunció el apoyo "firme" del Partido Socialista "en la defensa de la Constitución y la ley" frente al, informa Europa Press.El socialista aseguró que el Gobierno de Rajoyen la "defensa firme de la Constitución y la ley", algo que afirmó que es un "deber" porque ésta permitió "un periodo de libertad y reconocimiento de lo que es cada uno".No obstante, José Luis Rodríguez Zapatero mostró su deseo de que el Gobierno y el PP"cuando proponga una oferta de diálogo y de política" que debe ser "desde la ley" y una vez que lo independentistasA los independentistas quiso decirles que, porque "no hay democracia que permita que alguien vaya saltándose la Constitución" y recordó que "no hay Gobierno democrático en el mundo que ni siquiera se plantee".También a ellos les preguntó "si no les hace pensara su causa sin razón jurídica", ya que "en la era en la que cada vez hay menos fronteras, intentan abrir una barrera que supone dar una marcha atrás en la historia y crear una confrontación política".A sabiendas de que el momento que espera será "difícil", Rodríguez Zapatero se mostro confiado de que "la democracia y el Estado de Derecho son más fuertes y sabios de lo que se cree", por lo que, tras lo que llegará "el proceso en el que inevitablemente habrá que hablar, sentarse, recuperar y proyectar con calma y serenidad".El expresidente del Gobierno ha participado en la Fiesta de la Rosa en Boñar (León) junto a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra , y el secretario general de Castilla y León, Luis Tudanca