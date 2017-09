El retrato de Jesús Posada llegará este mes a la Galería de Presidentes del Congreso

El ex presidente del Congreso Jesús Posada.

El retrato de(PP), quien presidió el Congreso entre 2011 y 2015, se colgará este mes de septiembre en la Galería de Presidentes de la Cámara Baja ., realizado por el pintor, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.La intención de Posada, ahora presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, es queel presente mes y, aunque aún no se ha fijado una fecha concreta, su idea es hacer la inauguración en la primera quincena.A diferencia de su antecesor, el socialista José Bono , quien prefirió colgar su cuadro en un acto secreto , Posada sí convocará a la prensa,, la también política del PP Ana Pastor.También, el pintor donostiarra Ricardo Sanz, quien fue el primer retratista de los actuales reyes cuando aún eran Príncipes de Asturias.El presidente del Congreso que sucedió a Posada fue el socialista Patxi López , quien, los cinco meses que duró la legislatura fallida por la falta de acuerdo para la investidura de un presidente del Gobierno.López tendrá también su cuadro en la Galería de Presidentes, peroque quiere que le inmortalice comoEl último retrato que se colgó en el Palacio del Congreso, en julio de 2015, fue el de Bono,. El acto de colocación no se comunicó a los medios de comunicación y Bono sólo estuvo acompañado de Posada.El antecesor de Bono, su compañero de partido Manuel Marín,. Marín rompió la tradición y, en lugar de ser pintado,y que costó tres veces menos que el de su sucesor: 24.780 euros.Los retratos de Bono y Marín fueron presupuestados el mismo día por la Mesa del Congreso y su precio generó polémica puesto queFue en la Comisión de Cultura del Congreso donde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pactó una proposición no de ley con el PSOE para instar al Gobierno aque resultaseny apostaba, en concreto, por extender el uso de fotografías. La iniciativa, que entonces contaba con mayoría absoluta.