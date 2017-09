La dirección del PSOE teme que la recogida de avales impida que haya primarias en provincias andaluzas

Sin duda es + democrático pedir 3% d avales q 20%. Queremos +tiempo para debatir alternativas diferentes y - control clientelar del aparato https://t.co/wuVtAqSjDO — Odón Elorza (@odonelorza2011) 29 de agosto de 2017

Evitar entrar en la 'caza del militante'

La Ejecutiva Federal del PSOE, dirigida por Pedro Sánchez , está preocupada por laque deben permitir elegir nuevos líderes del partido en las provincias andaluzas. Teme que el recelo de la secretaria regional, Susana Díaz , a latenga como consecuencia que no haya varios candidatos en todas ellas, según informa Europa Press., reconocen a Europa Press dirigentes de la dirección de Sánchez, que admiten la "preocupación" en Ferraz por la posibilidad de que no puedan celebrarse primarias en las ocho provincias andaluzas. En todas ellas militantes afines al sanchismo han manifestado públicamente su intención de presentarse candidatos.En muchos casos se trata de personas que, que tienen sus propios trabajos y que carecen del, es decir, las firmas de militantes que secundan una candidatura.Este fin de semana se celebraron los comités provinciales para convocar los ochos congresos provinciales y los procesos de primarias correspondientes. Tal y como se esperaba, los comitésnecesario de avales para optar a competir en las primarias.No es ninguna sorpresa, porque las direcciones provinciales del PSOE andaluz, Susana Díaz, quien perdió frente a Pedro Sánchez la batalla por el liderazgo federal y sigue enfrentada a él. Díaz fue reelegida secretaria general del PSOE andaluz en el congreso regional de finales de julio sin necesidad de medirse en unas primarias, puesto que el único aspirante al cargo no consiguió reunir los avales necesarios.El proyecto de partido diseñado por el equipo de Sánchez que fue aprobado en el 39 Congreso Federal de junio modificó los Estatutos del partido e instauró elpara la elección del secretario general federal, autonómico y provincial.Las nuevas normas rebajaron el porcentaje mínimo de avales exigidos a un militante para formalizar su candidatura a unas primarias con el objetivo de fortalecer la democracia interna. Para el nivel provincial,. No obstante, este año se permite a los territorios funcionar aún con las reglas antiguas.Hasta la fecha, sólo Extremadura celebró primarias acogiéndose a las nuevas normas. En Ferraz, la voz de alarma sobre lo que puede ocurrir en Andalucía la dio esta semana el secretario de Transparencia y Democracia Participativa de la Ejecutiva Federal, Odón Elorza En su cuenta en Twitter, reaccionaba a la pretensión de la dirección del PSOE andaluz de mantener el mínimo del 20% para las primarias en las provincias reivindicando un proceso "más democrático" y que esté sometido aElorza argumenta que exigir el 20% de avales obliga a los candidatos ay les resta tiempo de dedicarse a la defensa de su proyecto a través del debate y la confrontación de ideas.En cambio, la norma del 3% pretende evitar que en esa caza del militante entren en juego "artes de control y de presión de carácter clientelar".La visión del PSOE andaluz es radicalmente opuesta. Su dirección defiende regirse por la normativa antigua y mantener por lo tanto en el 20% el mínimo de avales. El secretario de Organización, Juan Cornejo, explicaba este lunes que para aplicar la norma del 3% se requiere unque desarrolle las novedades introducidas en el 39 Congreso. Lo contrario, en su opinión, equivaldría a