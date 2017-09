Echenique defiende los nuevos estatutos de Podemos e insta a dejar trabajar a la Comisión de Garantías

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , defendió este lunes que los nuevos estatutos de la formación sone instó a dejar trabajar a la Comisión de Garantías en el expediente abierto contra la que era su presidenta, Olga Jiménez.Echenique compareció este lunes ante la prensa en un receso de la primera reunión del primer Consejo de Coordinación tras el verano. Según aseguró, el órgano no había abordado aún el conflicto abierto con la Comisión de Garantías y la polémica en torno a los nuevos estatutos, aunque vaticinó que el debate sería "breve" porque todo se resume enEl conflicto se abrió cuando la Comisión de Garantías aprobó un documento en contra de los nuevos estatutos del partido. Sin embargo, el documentopor la dirección de la formación , que había recurrido la composición de esa comisión. Además, hay abierto un expediente sancionador y suspendido de militancia a su presidenta en un procedimiento que debe ser estudiado por la propia Comisión de Garantías."La solución es evidente, lo pone en los documentos aprobados. Que actúen los órganos —insistió Echenique—. Lo que debe hacer el Consejo de Coordinación y cualquier cargo esque tienen competencia para que decidan y los demás acatemos esas decisiones".Echenique hizo estas declaraciones al respecto de un manifiesto que recoge firmas pidiendo la retirada de los estatutos y del expediente sancionador abierto contra Jiménez, que ya avalaron varios cargos públicos del partido. Además, advirtió de que en él se incluyene insistió en que "las decisiones no las toman manifiestos ni páginas web", sino que hay queque adopte la Comisión de Garantías.En cualquier caso, dejó claro que está "convencido" de quecon los nuevos estatutos siguiendo el mandato de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre, aunque "si hubiera un escrito de la Comisión de Garantías diciendo que había que cambiarlos se cambiarían. Pero eso no ha pasado, ha pasado lo contrario" defendió.