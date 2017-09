Rajoy califica el proceso independentista de "absurdo y estafa a la democracia"

Pacto por la financiación autonómica

"No podemos tirar la casa por la ventana"

El Mariano Rajoy , ha calificado el proceso soberanista catalán comopor ir "contra la Constitución": "Sabían que yoy porque lo dije con meridiana claridad", y ha afirmado que los independentistas "no quisieron dialogar, su referéndum nunca fue negociable".Rajoy ha hecho estas declaraciones este lunes en la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, en el marco del comienzo del curso político y del 40 aniversario de la formación. El líder popular ha afirmado que el procés", en alusión a la CUP, añadiendo:Con respecto a la ley de desconexión, la ha calificado de, y ha añadido que los independentistas pretenden aprobar la ley de referéndum "en un día" , sin que "haya debate":En cuanto a los atentados de Cataluña, Rajoy ha declarado que, y ha alabado el trabajo de las fuerzas de seguridad, aunque "es muy difícil conseguir el 100% de seguridad", así como la presencia de su partido en la manifestación en apoyo a las víctimas, aunque ha criticado queEl presidentepara hacer una"No vamos a aprobar una reforma de la financiación autonómica sin contar con el PSOE" porque el PPaprobarlo en solitario, ya que sólo cuentan con 135 escaños en el Congreso.Asimismo, ha pedido que. Este proyecto "requiere el apoyo de dos grandes partidos que además gobiernan en la mayoría de Comunidades Autónomas de España", después de que en la última reunión de presidentes autonómicos se acordara "pedir un informe a los expertos".Rajoy se ha mostrado, destacando que España "fue el país donde más se ha reducido el desempleo" de la Unión Europea. Con respecto a los datos de paro de agosto , ha hecho hincapié en que, junto con enero, "siempre son los peores meses en materia de paro y afiliación", destacando que "se ha recuperado ya el 82% del empleo indefinido previo a la crisis".No obstante, ha lanzado un mensaje a los miembros de su partido: "Queda mucho por hacer", y ha repetido el objetivo que se marcó su partido de "20 millones de personas trabajando para 2020", y ha, entre otras cosas.El presidente ha afirmado que. "No podemos tirar la casa por la ventana, porque eso no funciona y trae menos crecimiento, menos trabajo, y peores servicios públicos", ha sentenciado.