Despiden a la internauta que deseó en las redes sociales que "violen en grupo" a Arrimadas

Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora.No solo por lo q me dice a mí sino por todas las mujeres que han sido violadas pic.twitter.com/AGn0oFW9Oa — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 5 de septiembre de 2017

Cataluña condena el ataque

"Una vil ofensa a mujeres que sufren la violencia"

La empresa Tinsa despidió este martes a una trabajadora temporal que publicó en las redes sociales un comentario sobre la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas , en el que llegaba a desear queTinsa España supo este martes por la mañana que la empleada publicó el domingo ese comentario "en su cuenta personal" de Facebook, según un comunicado de la compañía, y mostró sual texto de "esta persona, que ya ha dejado de trabajar" para la compañía. Arrimadas, anunció este mismo martes que denunciará a la internauta, según explicaron fuentes del partido.Concretamente, la usuaria expresó en su cuenta de Facebook: "Solo puedo desearle que cuando salga esta nocheporque no merece otra cosa semejante perra asquerosa". En su comentario publicado el domingo y recogido por Europa Press, la internauta añadió que era consciente de que le iban "a llover las" y de que su comentario era machista.La líder de Cs en Cataluña replicó este martes, a través de su cuenta oficial de Twitter, que este comentario supone una clara. "Voy a denunciar a esta señora. No solo por lo que me dice a mí, sino por todas las mujeres que han sido violadas", añadió la líder de la formación naranja en un tuit.El Govern catalán y los partidos catalanes mostraron este martes sua Arrimadas y condenaron el ataque de la internauta.Por parte del Govern, el portavoz Jordi Turull manifestó que un ataque así debe: "Asco es lo que uno siente y lo que todo el mundo debería sentir. Ánimo Inés Arrimadas".Desde las filas de JxSí, la portavoz en el Parlament, Marta Rovira, trasladó el apoyo de su grupo a la líder de la oposición, y llamó aEl primer secretario del PSC, Miquel Iceta, subrayó que el ataque como el que ha sufrido Arrimadas es absolutamente inaceptable y merece unDesde SíQueEsPot, el diputado Albano-Dante Fachin calificó deel ataque, mientras que el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, dijo que ni es admisibleLa diputada cupaire Anna Gabriel también criticó el ataque: "No sé quién es esa señora. No sé si es real o virtual. Sé que eslo que plantea y me remueve por dentro".La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también se solidarizó este martes con la líder de Ciudadanos en Cataluña, y tildó deque una internauta le haya deseado que "la violen en grupo", lo que consideró es "una vil ofensa a millones de mujeres que sufren la violencia".