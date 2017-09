El juez Moreno archiva la causa contra dos jóvenes por quemar fotos del rey en la Diada de Mallorca en 2016

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha archivado la causa abierta contra dos jóvenes por un delito contra la Corona , investigados pordurante un concierto celebrado el 30 de diciembre de 2016 en Palma de Mallorca con motivo de la Diada, ya que no se ha podido determinar a quién correspondía la imagen quemada.El magistrado instructor señala en un auto de dos páginas que, tras practicar las diligencias interesadas por la Fiscalía —que fue quien presentó la denuncia contra J. M. y E. A.—, y que han sido posibles en relación a los vídeos publicados sobre la quema de fotos, ha acordado elde la causa, a petición del propio Ministerio Público al no estar "suficientemente justificada su perpetración".Añade que las imágenes obtenidas en Twitter, y que aportó la Policía al sumario, son de mala calidad y, por tanto, no se ha podido comprobarque los investigados quemaron. Según apunta el juez Moreno en el auto, acuerda el archivo de la causa conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando la Fiscalía y el acusador particular lo solicitan.El juez de la Audiencia Nacionalel pasado mes de junio a los dos investigados tras negarse a declarar por los hechos de los que se le acusaban, tras ser detenidos el 22 de junio de 2017 en Palma de Mallorca y Barcelona fueron puestos a disposición judicial para comparecer ante el magistrado.