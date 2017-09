El Tribunal de Cuentas reclama una fianza a Artur Mas y altos cargos por el 9N y Puigdemont acusa al Gobierno de fomentar el miedo

Una semana "decisiva e histórica"

El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximoal expresident de la Generalitatdentro de la investigación que tiene abierta para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamarle el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superarSegún han informado a Europa Press fuentes del PDeCAT, la citación tiene como objetivo solicitarle el pago depara garantizar que podrá afrontar la condena en el caso de que ésta finalmente se produzca.En concreto, el tribunal cita a Mas seis días antes del 1 de octubre, cuando está prevista una nueva consulta independentista en Cataluña. Junto al expresident catalán el Tribunal de Cuentas también investiga a su exvicepresidenta, a la exconsejera de Eduacióny al exconsejero de PresidenciaEn el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse alde los investigados en esta causa.Según informan varios medios de comunicación, además de a Mas, Ortega, Rigau y Homs, el tribunal ha citado para el mismo día y con el mismo fin ade la Generalitat que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N.Se trata del exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana y de Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira.La respuesta del president de la Generalitat no se ha hecho esperar: Puigdemont ha criticado la nueva citación del Tribunal de Cuentas y ha anunciado que la ley del referéndum y que el Govern catalánpara que se celebre el 1 de octubre.Lo ha dicho en una comparecencia extraordinaria desde el Palau de la Generalitat junto con el vicepresidente, Oriol Junqueras, donde ha concluido: ". Aprobaremos la ley del referéndum y convocaremos los ciudadanos a votar".Es la primera vez que el president catalán admite que la ley del referéndum se aprobará esta semana y también se convocará, y ha expresado sua los afectados por la citación del Tribunal de Cuentas como el expresidente Artur Mas.Lo que no ha detallado el presidente es si la ley se aprobará en el pleno ordinario de este miércoles y jueves, o en el pleno extraordinario que JxSí y la CUP han pedido para el viernes de esta misma semana.Puigdemont se ha escudado en que no puede explicarpor respeto al poder legislativo, al Parlament, pero ha asegurado que el decreto de convocatoria se firmará esta misma semana: "Como Govern estamos preparados para firmar la convocatoria cuando tengamos el texto legal. Va a ser esta semana".Tras conocer la citación del Tribunal de Cuentas, Puigdemont ha convocadoen la Generalitat en que han participado varios consellers, Artur Mas y los presidentes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.En el encuentro han constatado que el Gobierno central se siente impotente y ha dado "un salto cualitativo en sucomo único instrumento para intentar frenar" el 1-O, utilizando políticamente el Tribunal de Cuentas para perseguir a cargos soberanistas, según Puigdemont.Según él, la decisión del tribunal se basa en una "de la normativa que se salta todas las garantías procesales". Según ha dicho, el propio ente había solicitado recientemente a la Generalitat unos informes para argumentar su citación y ni si quiera se habían llegado a enviar.Esta premura, según Puigdemont, evidencia queque "la represalia y la incautación de patrimonio" efectuada por el Tribunal de Cuentas llegue la misma semana en que se convocará el 1-O.Aun así, ha avisado de que ya: "La única respuesta a los excesos del Estado es decir democráticamente que este estilo de construir estados no es el que queremos".De hecho, ha avisado de que decisiones como las del Tribunal de Cuentasante el referéndum del 1-O, en el sentido de que cree que favorecen su participación y su apuesta por una Cataluña independiente.Junqueras ha asegurado que la decisión del Tribunal de Cuentas esde impedir el derecho a voto de los ciudadanos" de Cataluña, y que evidencia que el Estado está abusando de los instrumentos del Estado de derecho para frenar el 1-O."Hace adoptar a las instituciones papeles que no les corresponden y las fuerza a interpretar sesgadamente la ley. Pero" y el Govern seguirá defendiendo hasta las últimas consecuencias el derecho a decidir de los catalanes, ha añadido.Como votar no es un delito —ha proseguido—, el Gobierno central "se ve obligado a usar las institucionesde su entorno" para, en un intento desesperado de evitar una votación el 1-O, ha expresado.Considera que el derecho a voto que el Govern quiere garantizar con el 1-O está reconocido nacional e internacionalmente, y que es unque el Gobierno del PP trate de "asaltarlo".Por eso, ha llamado al conjunto de ciudadanos de España aante este tipo de prácticas: "¿Quién les garantiza que no se les aplicará también a ellos el abuso que hace el Gobierno del PP contra nosotros y nuestros derechos básicos?".El presidente de la, Jordi Sànchez, y el de, Jordi Cuixart, han pedido este martes a los catalanes que hagan aportaciones económicas a la caja de solidaridad que crearon meses atrás para ayudar a pagar las multas y fianzas vinculadas a la organización de la consulta del 9 de noviembre.En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente de la Generalitat para abordar la nueva citación del Tribunal de Cuentas, han afirmado que con estas aportaciones quieren apoyar los cargos y excargos señalados por este tribunal para demostrar queLos dos dirigentes soberanistas han explicado queque tienen prevista para la Diada de este año para concienciar a la ciudadanía de la importancia, a su juicio, de hacer estas aportaciones "solidarias".