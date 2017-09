Rércord de 76 investigaciones abiertas en 2016

La Fiscalía General del Estado propone la introducción del, señalando que, en el caso de las autoridades o funcionarios públicos, "representaría un avance en aquellos casos en los que desde esaLa propuesta viene recogida en el apartado de la Fiscalía Anticorrupción en laque presenta este martes el titular de la institución, José Manuel Maza , en el cargo desde noviembre de 2016.El escrito añade quede funcionarios públicos a quienes se detectaba un, por no poder probar el delito que fue la causa de dicha acumulación". Además, se especifica que este delitocontra la Administración Pública".Asimismo, se explica que la construcción de la acusación estaría basada en un principio: que, datos que se obtendrían "dada la obligación del contribuyente de declarar [sus ingresos]" y que proporcionarían las Haciendas Públicas.La Fiscalía Anticorrupción batió undiligencias abiertas, de las cuales 39 estaban en curso desde 2014. A finales de 2016, se concluyeron 34 diligencias, por lo que quedan pendientes 42 casos.En el apartado pertinente a la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, Maza señala que encuentradebido al cambio de fiscal jefe tras la marcha de Antonio Salas en octubre, que sería sustituido por Manuel Moix Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción también tuvo un, frente a 621 en 2015. El informe de la Fiscalía señala que, o bien eran ajenas a su competencia. No obstante, se destaca "un auge del número de escritos" que entraron en la Fiscalía, con la cifra récord de 2.633.El organismo judicial intervino en 524 procedimientos judiciales , frente a 371 del año 2015, es decir,, si bien indica que esto se debe a la "desmembración de diversos procesos penales no existentes", yde la Fiscalía.2016 fue también un año. La Fiscalía tramitó 32 acusaciones por prevaricación, 23 por fraude contra la Administración, 15 por malversación, 11 por tráfico de influencia y 10 por delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.Por último, el informe señala queemitidas en 2016 en causas en las que intervino la Fiscalía, y las 27 restantes acabaron en condena en primaria instancia.