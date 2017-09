Los diputados de Podem se abstendrán en la votación de la ley del referéndum

Los diputados de Podem integrados en el grupo parlamentario de SíQueEsPoten la votación de la ley del referéndum , informó el partido este martes en un comunicado recogido por Europa Press.El acuerdo lo tomó esta tarde ely afecta al secretario general, Albano-Dante Fachin, y a los diputados Joan Giner, Jéssica Albiach y Àngels Martínez.Los diputados trasladarán esta decisión al resto del grupo parlamentario para tratar deque gire en torno a esa abstención.Una parte del consejo propuso votar a favor de la ley, pero fue una minoría frente a la mayoría que apostó por la abstención ().El consejo valoró que el texto que ampara la consulta prevista para el 1-O "para resolver su situación política respecto al resto del Estado"."Se trata deque no interpela a la totalidad de la población catalana", lamentaron y añadieron que no cumple todas las garantías políticas y jurídicas ni tiene el reconocimiento internacional necesario.Razonaron que, como partido que siempre había defendido el ejercicio de dar voz a la ciudadanía para resolver los problemas políticos, Podemosa esta ley, pese a no compartir su contenido.Podem entiende la convocatoria comopolítica ciudadana legítima y llama a participar en ella.Fuentes del partido explicaron a Europa Press queindependientemente de lo digan el resto de los diputados de SíQueESPot, cuyo portavoz, Joan Coscubiela, explicó este martes que se buscará el consenso, pero que hay que asumir que la expresión de la pluralidad del grupo se podría dar en la votación.