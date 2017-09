Respecto a la propuesta del PSOE para crear una comisión en el Congreso sobre el modelo territorial, Iglesias reconoció que se trata de un ejercicio "sensato, siempre y cuando esté todo el mundo". Cuestionó, en esta línea, si tiene sentido teniendo en cuenta que "una fuerza tan importante en Cataluña como ERC no está", ya que la formación catalana ha rechazado participar en la propuesta. En este sentido, el líder de Podemos planteó "trabajar para generar espacios" en los que estén "todos".

El secretario general de Podemos,, aseguró este martes en el programa La Cafetera que "el 1 de octubre es una manifestación política legítima". No obstante, el líder de la formación sostuvo que "a partir del día 2 de octubre lo más sensato es un referéndum con garantías". A su juicio se trata de un "que debe pasar por soluciones políticas y la dinámica de choque de trenes no beneficia ni a España ni a Cataluña".En cuando a la polémica en torno a la Comisión de Garantías de la formación morada, el secretario general afirmó que "las comisiones de garantías son", de modo que a su parecer no se debe opinar sobre ellas, sino "respetarlas".