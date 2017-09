info Libre

12.15.

12.04.

11.55.

Finalment l'abstenció serà el sentit de vot unànim del Grup Parlamentari de CSQP a la Llei de Referèndum... https://t.co/yo9XQutJB0 — NUET (@NUET) 6 de septiembre de 2017

11.43.

Comisión de Secretarios y Subsecretarios para deliberar y aprobar cuantas medidas haya que adoptar ante las decisiones que tome el Govern pic.twitter.com/y9ZFR6iXas — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 6 de septiembre de 2017

11.20.

11.06.

10.59.

10.51.

El primer pleno del Parlament tras el periodo estival empezará a las 10 de este miércoles y seguirá el jueves, con el punto de mira puesto en la ley del referéndum impulsada por JxSí y la CUP:, para no facilitar las acciones en contra que pueda emprender el Gobierno central.También podrían apostar por aprobar la ley en un pleno extraordinario que JxSí y la CUP han solicitado convocar el viernes sin concretar para qué: se han limitado a explicar que quieren abordar "la". Sea en el pleno ordinario de este miércoles y jueves o sea en el extraordinario del viernes, la ley del referéndum, en la que también se firmará el decreto de convocatoria del 1-O, según anunció el martes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont : "Es una semana decisiva e histórica".cuenta minuto a minuto lo que ocurre en el Parlament de Cataluña:La recusación presentada por Forcadell ante el TCla acción de este órgano si se rechaza de plano, es decir, si el propio órgano de garantías no admite su tramitación.El Tribunal de Cuentas ha emitido una nota aclaratoria en la que informa de que la citación para el próximo día 25 de septiembre de Artur Mas y otros ex altos cargos del Govern, sino que se enmarca en la tramitación prevista en el levantamiento del Acta de Liquidación Provisional. Una vez finalizada la instrucción y siempre que este Acta sea positiva, se exigirá el pago. El expresidente de la Generalitat,, ha denunciado este miércoles, en declaraciones a Rac1 , que la citación es "" que pretende "asustar a todo el mundo". No obstante, ha añadido que "tendrá una respuesta positiva y contundente".ICV y Catalunya Sí Que Es Poten la votación del referéndum en caso de que se vote este miércoles.La vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reunido esta mañana a los secretarios de Estado y los subsecretarios para aprobar lasde la Generalitat de Cataluña. Según ha explicado el Ejecutivo en una nota de prensa, la vicepresidenta ha convocado la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios para "deliberar y aprobar cuantas medidas haya que adoptar tras las decisiones que tome el Govern de la Generalitat de Cataluña".El secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, han advertido a la Mesa de que tramitar la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica supone(TC).El Gobierno actuará "" ante los pasos que dé el Parlamento catalán. Según ha dicho el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, el Consejo de Ministros tomará decisiones "de forma muy rápida pero sin prisas" porque es importante dar pasos con garantías jurídicas.El Boletín Oficial del Parlamento catalán (BOP) ha publicado este miércoles la proposición de ley del referéndum de autodeterminación, según consta en el documento oficial de la cámara recogido por Europa Press.Carme Forcadell convoca de nuevo a la Mesa del Parlament paradel orden del día.