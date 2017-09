El Consell de Garanties avisa a Forcadell de que los partidos tienen derecho a recurrir la ley del 1-O

La respuesta de JxSí

El presidente del Consell de Garanties Estatutàries (CGE),, ha avisado este miércoles a la Mesa del Parlament de que los partidos políticossobre la legalidad de todas las proposiciones de ley, incluida la del referéndum.En un escrito recogido por Europa Press, Egea ha respondido al PSC y a Cs, que este mismo miércoles han solicitado un dictamen al CGE sobre la legalidad de la ley del referéndum, minutos después de que la iniciativa se admitiera a trámite.La posición del citado órgano colisiona con el argumento esgrimido por JxSí y la CUPpor la vía exprés: los independentistas han promovido que los partidos no pudieran pedir un dictamen al Consell de Garanties para no dilatar el proceso.Tras recibir las solicitudes del PSC y de Cs, Egea ha convocado al pleno del Consell con premura: a las 14 horasy han analizado las peticiones de los grupos sobre la ley del referéndum.Y ha recordado al Parlament "el carácter preceptivo de la apertura subsiguiente ade un plazo de solicitud de dictamen a este Consejo" por parte de los grupos.Además, han hecho referencia a un dictamen reciente en el que ya avisaron de que los grupos pueden usar el artículo 81.3 del reglamento del Parlament que permite votaciones exprés de una iniciativa reduciendo los trámites parlamentarios, matizando que hay, ya que podrían vulnerarse los derechos de los diputados –uno de ellos, la petición de un dictamen al CGE–.Precisamente JxSí y la CUP han solicitado eliminar este paso del procedimiento de aprobación de la ley del referéndum: su petición ha prosperado gracias a la mayoría que suman en el pleno y ha indignado a la oposición.Además de alertar a Forcadell, los miembros del CGE también han advertido al PSC y a Cs de que el proceso para pedir un dictamen pasa por pedirlo antes a la Mesa del Parlament: es el órgano rector de la Cámara el queformalmente si se lo piden dos grupos o una décima parte de los diputados.PSC y Cs se lo han pedido por la mañana a la Mesa, pero viendo que no se les escuchaba,, que en su informe recuerda que lo normal es que solo emita un dictamen si se lo solicita formalmente la Mesa. Aun así, apunta que el caso de la ley del referéndum es "susceptible de lograr el amparo del artículo 25.2 de la ley del CGE", que da un plazo de tres días para subsanar una solicitud que tenga defectos formales, como es el caso de la del PSC y la de Cs.Los miembros de la Mesa pertenecientes a JxSí han afirmado que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) "que puedan obligar al pleno a realizar lo que consideren", por lo que no permitirán que se recurra la ley del referéndum.Así se han manifestado fuentes de JxSí en la Mesa ante el escrito del CGE que avisa a la presidenta del Parlament,, de que los partidos tienen derecho a pedir un dictamen sobre la legalidad de todas las proposiciones de ley, incluida la del referéndum.Las mismas fuentes recuerdan que el escrito del CGE en respuesta a Cs y PSC "" del órgano, porque se trata de un acuerdo del pleno. Subrayan que el CGE expone que las solicitudes de dictamen de Cs y PSC "no se han presentado correctamente", porque se han dirigido directamente al órgano sin admitirlas a trámite la Mesa.Reconocen que el CGE "aprovecha para decir que "", pero avisan de que también son preceptivos los trámites reglamentarios y estos han sido excluidos por mayoría absoluta del pleno, de acuerdo con el artículo 81.3 del reglamento. Este es el artículo que la mayoría que conforman JxSí y la CUP ha invocado en el Parlament para introducir la votación de la ley del referéndum en el orden del día del pleno.