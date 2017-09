El secretario general del Parlament no firma la tramitación de la ley del referéndum

JxSí

Los letrados

no ha firmado este miércoles la orden para l a admisión a trámite de la ley del referéndum, han explicado varias fuentes parlamentarias a Europa Press.La mismas fuentes señalan queque cualquier iniciativa parlamentaria tramitada para que se publique luego en el Butlletí Oficial del Parlament (BOP) lleve la rúbrica del secretario general.Partidos de la oposición señalan que han pedidoles ha dicho que quienes han firmado son los cuatro miembros de JxSí en la Mesa: ella misma, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. La tramitación de la ley del referéndum ya se ha publicado en el BOP, pero varios grupos de la oposición la consideran "nula de pleno de derecho".Creen quela iniciativa, y además recuerdan que un informe de los letrados de la Cámara -firmado también por Muro- avisa de que el trámite de esta ley implica desobedecer al Tribunal Constitucional (TC).Fuentes de JxSí rechazan que la admisión a trámite sea nula, y alegan que no lo firma el secretario general porque no quieren poner en riesgo a los funcionarios: "Parece que los grupos piden que pongamos bajo los focos del TC y de los tribunales a los funcionarios".Otras fuentes soberanistas señalan que el artículo 112 del reglamento deja claro que la publicación de la leyes en el BOP esdel secretario general.ha presentado un escrito en el registro en que pide una explicación jurídica sobre esta controversia.Fuentes de los letrados consultadas por Europa Press consideran quela firma del secretario general de la Cámara para poder tramitar la iniciativa, ya que "la prerrogativa" para hacerlo en última instancia es de la presidenta.Así, consideran que la tramitación de la ley es válida, y también constatan que, sino que compete al TC -si lo estima oportuno- decidir sobre el "fondo y procedimiento" de todo este asunto.En todo caso, las mismas fuentes añaden quepara estimar o no" las iniciativas parlamentarias.