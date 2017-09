El tribunal rechaza el careo entre Bárcenas y Rajoy que pedía la acusación popular Adade

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por los primeros años de actividades de la trama Gürtelentre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el extesorero del PP Luis Bárcenas que solicitó la acusación popular Asociación de Abogados Demócratas por Europa ( Adade ).La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha aceptado esta petición, que había sido formulada en unal tribunal insistiendo en la necesidad de practicar esta prueba al considerar que Rajoy dio versiones contrapuestas a las vertidas por Bárcenas anteriormente acerca de la existencia de una caja B en el PP.El abogado de Adade José Mariano Benítez de Lugo ya pidió el careo el pasado 26 de julio durante la declaración como testigo del jefe del Ejecutivo en el juicio. Sin embargo, esta solicitud fuepor el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, al entender que no era "pertinente, no porque cada uno diga lo que le parezca, sino porque eso sí que es entrar de lleno en los Papeles de Bárcenas ".