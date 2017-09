Forcadell pide la recusación del TC y parar toda acción legal contra el Parlament por el 1-O

Genera "indefensión"

La recusación no paralizará al TC

La Forcadell , ha presentado un(TC) quey reclama quepor la tramitación de iniciativas relacionadas con el referéndum previsto para el 1 de octubre.Según fuentes parlamentarias de las que se hace eco Europa Press, la iniciativa de Forcadellque pudiera plantearse el TC hacia el Parlament o las funciones de la presidenta".La iniciativa se ha sabido durante la reunión de la Mesa del Parlament que debe tramitar la ley del referéndum, queen el pleno que ha empezado a las 10.15.Forcadell quiere—ha dicho— ante posibles actuaciones judiciales contra ella por tramitar iniciativas relacionadas con el 1-O, y en su escrito asegura que la reforma de la Ley orgánica del TC supone un retroceso para su defensa: por eso, pide "ser parte en un hipotético procedimiento constitucional".Argumenta que la reforma del TC ha significado que elque en la aplicación del Estado de excepción", y asegura que los magistrados de este tribunal han actuado de parte en los procedimientos previos contra las iniciativas soberanistas."Por lo tanto,, tal y como reconoce la legislación internacional que acredita que toda persona tiene derecho a un tribunal independiente y parcial, ha añadido.En su escrito también reivindica quecomo la que prevé la Ley orgánica del TC, y asegura que hay muchas más garantías para los investigados en los procedimientos penales."Al no contar con ninguna garantía procesal de un juicio justo", añade Forcadell, las atribuciones sancionadoras del TC, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.El escrito también arguye que, la Comisión de Venecia e incluso por algunos de los propios miembros del TC"."La reforma configuracuando se le otorga potestad sancionadora y facultades de ejecución" de sus propias resoluciones, concluye.En un apunte en Twitter , Forcadell ha asegurado queLa recusación no paralizará la acción de este órgano si se rechaza de plano, es decir,, según han señalado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press que han destacado lo inédito de la petición de Forcadell, quien en su escrito no pide que los magistrados se aparten por su falta de parcialidad en ninguna causa concreta sino que solicita expresamente que no puedan adoptar las, que fue reformado en 2015 para dotar a este órgano de instrumentos para poder hacer cumplir sus resoluciones.Entre éstos instrumentos se encuentra la posibilidad del TC de imponer multas por desobedecer sus sentencias, deducir testimonio a la Fiscalía respecto de las personas que incumplan sus resoluciones para que se estudie si han cometido delito ode dicho incumplimiento.Las mismas fuentes señalan quey no paralizaron el procedimiento en cuestión. La cuestión fue resuelta por el propio tribunal, ya que los magistrados del Constitucional no tienen sustitutos y la ley no prevé la formación de ningún tribunal de recusaciones integrado por personas ajenas a esta institución.Las recusaciones a todo el órgano planteadas por el abogado murciano José Luis Mazón en relación con una condena que impuso el Tribunal Supremo en 2004 a once de sus magistrados por la inadmisión arbitraria de un recurso. La condena fue recurrida en amparo por los propios miembros del Constiucional y este letrado les recusó al considerar que no podían ser juez y parte de este asunto, pero