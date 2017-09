Las mesas y los puntos de votación no se sabrán como mínimo hasta el día 20

El decreto no detalla el origen del censo ni el material de las urnas

Los catalanes del extranjero votarán por correo porque solo habrá urnas en Cataluña

La Generalitat lanza un 'spot' que anima a participar en el referéndum

▶ Spot Referèndum #1OCT: Ara més que mai el futur de Catalunya és a les teves mans pic.twitter.com/k1X5yURN4i — Govern. Generalitat (@govern) 6 de septiembre de 2017

El Govern ha activado unapara "dotarse de personal colaborador mediante un proceso de selección abierto a los ciudadanos" que contribuirá a la organización y ejecución del referéndum del 1 de octubre para blindar jurídicamente a los funcionarios.Así se especifica en el decreto deque acompaña la ley del referéndum, recogido por Europa Press, que ha sido aprobado por el Govern junto al decreto de convocatoria de la consulta y detalla los aspectos necesarios para realizar la consulta.Consta de un apartado específico sobre, y destaca que aquellas personas que quieran participar en la organización del 1-O deberán inscribirse en una bolsa de colaboradores gestionada por el Govern: los funcionarios que se apunten serán simplemente voluntarios, con "independencia de sus funciones y sin ninguna vinculación con su relación funcional".Habrá: representantes de la Administración -deberán estar en los colegios durante la jornada de votación-, coordinadores electores municipales -supervisarán el operativo electoral en los municipios-, coordinadores electorales comarcales -supervisarán a los coordinadores municipales en cada comarca- y agentes electorales -con tareas de apoyo administrativo y logístico-.Todos ellos estarán supervisados por l, que será el árbitro del referéndum y tendrá funciones similares a las de la Junta Electoral Central: la formarán 5 juristas y politólogos independientes nombrados por el Parlament que se encargarán del escrutinio y certificarán los resultados de la votación.La información sobre l as mesas electorales y los puntos de votación del referéndum del 1 de octubre no se hará pública como mínimo hasta diez días antes de la consulta, es decir, que los catalanes sabrán a partir del 20 de septiembre dónde deben ir a votar.El capítulodel decreto complementario detalla que el Govern determinará 'el número, los límites de secciones electorales, las sedes locales y las mesas' en que deberán votar los ciudadanos.Y añade que todos estos datosdentro de los diez días anteriores a la votación" del domingo 1 de octubre.El decreto de normas complementarias del referéndum del 1 de octubre que ha firmado el presidente de la Generalitat no detalla el origen del censo y se limita a afirmar que se utilizará el que "se haya cerrado el día 30 de marzo de 2017".Así, se mantiene la incógnita: la Generalitat siempre ha considerado que no hay problema con este tema, mientras que el Estado considera que el censo es su competencia exclusiva y no puede utilizarlo el Govern sin su permiso.El mismo decreto establece que el censo electoral "es competencia de lade la Generalitat de Cataluña bajo la supervisión de la Sindicatura Electoral de Catalunya" y se confecciona de acuerdo con lo que establece la ley que se ha aprobado en el Parlament este miércoles.El decreto tampoco precisa ely se limita a afirmar que será de "un material resistente con una tapa que incluirá una ranura en el centro por donde se introducirán los votos".El decreto faculta al Govern a "llevar a cabo lanecesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum", incluyendo la aportación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de los que disponga.Los gastos del referéndum también son un tema polémico: el Govern los incluyó en losy el Tribunal Constitucional le advirtió de que no podría dedicar dinero a la votación.Los catalanes residentes en el extranjeroporque solo habrá urnas en Cataluña, y no en puntos del exterior como pueden ser las delegaciones que la Generalitat tiene por todo el mundo.Así lo regula el decreto de normas complementarias que ha firmadoy que contiene todos los detalles con que el Govern organizará la consulta.El decreto establece que solo podrán votar los catalanes en el exterior que ya se hayan registrado en el censo que ha habilitado la Generalitat, y en siete días recibirán laPara votar desde el exterior y por correo postal, deberán acreditar "el DNI o el pasaporte español" y este voto deberán enviarlo a la dirección que la Generalitat les enviará con la documentación.Las delegaciones de la Generalitat en el exterior serán las encargadas de lay deberán elaborar un acta con el número de cartas recibidas.El Governque anima a los catalanes a ejercer su derecho a decidir a las puertas del referéndum convocado para el 1 de octubre, ampliando el que divulgó el lunes por la noche y explicitando ya la palabra 'referéndum'.Lo ha divulgado vía Twitter el presidente de la Generalitat a las 0.45 horas de este jueves, poco después de firmar junto al resto del Govern el decreto de convocatoria del 1-O.El nuevo anuncio es de-el doble que el anterior- y muestra de nuevo una imagen de vías de tren que se bifurcan, con una voz en off que interpela al espectador: "Naciste con la capacidad de decidir¿Renunciarás a ella?".En este spot, la voz añade: "Ahora, más que nunca, el futuro de Catalunya está en tus manos. Participa en él. El 1 de octubre, referéndum".Tras la imagen de las vías que se bifurcan, se ve una mano que introduce una papeleta en una urna.