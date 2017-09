Feijóo pide a la familia Franco que done el Pazo de Meirás al patrimonio gallego si no asume cumplir la ley

"No van a conseguir dinero"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , remarcó este jueves que "todos" los españoles deben cumplir la ley y sugirió a la familia del dictador Francisco Franco que, si no desea ajustarse a las normas estipuladas de visitas para el Pazo de Meirás , lo tiene "fácil":Así se pronunció después del Consello de la Xunta, tras ser preguntado por las declaraciones del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago, Agustín Hernández, quien afirmó que la familia Franco debería mostrarpara poder "reconciliarse con el pueblo español", palabras que Feijóo vio "bastante adecuadas"."En un Estado democráticoy, desde luego, la familia Franco por supuesto. Hay una ley que hay que cumplir y nosotros vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la ley", subrayó el mandatario gallego.El también líder del PP gallego recordó que el Pazo de Meirás es un Bien de Interés Cultural (BIC) de titularidad privada, lo que conllevaque "se van a cumplir"."Y si no se cumplen se abrecomo el que tenemos abierto. Por supuesto, tienen que abrir ese pazo cuatro días al mes y gestionar su mantenimiento", señaló, antes de advertir que, "si no están dispuestos a cumplir" esa normativa, "lo tienen bien fácil: donar ese inmueble" al patrimonio gallego.Además, dentro del "marco competencial" de la comunidad, advirtió que si la Xunta tiene "constancia", en el marco de las visitas, de que se realiza "apología del franquismo" o actuaciones contrarias "al marco legal" será la primera en "ponerlo en conocimiento de los órganos legales correspondientes".Feijóo sugirió que "determinados comportamientos o provocaciones" de personas de la Fundación Francisco Franco sony sugerido que detrás puede haber "algún interés". "Pero no van a conseguirpor eso ni que se incumplan las leyes de la comunidad", sentenció a renglón seguido."Con la tranquilidad de que cualquier persona en Galicia tiene las mismas obligaciones,. Vamos a seguir por nuestro camino sin entrar en consideraciones que, a lo mejor, a la Fundación y a algún partido les interesan. A nosotros nos interesa menos ruido y más cumplimiento de la ley. Y si alguien quiere utilizar un conflicto para conseguir dinero, que no cuente con el Gobierno", zanjó.