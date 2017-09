Las familias numerosas adineradas tendrán acceso al bono social, pero no las de ingresos reducidos sin hijos

Un modelo "insolidario"

Las familias adineradas tendrán derecho al bono social eléctrico si tienen tres hijos o más,. Sin embargo, familias sin hijos menores de edad cuyos ingresos superen los 807 euros mensuales no podrán acceder al bono, según ha denunciado Facua-Consumidores en Acción.Además, si este segundo modelo de familia cobra menos de ese importe, el "pequeño descuento" del que podrá beneficiarse en la factura sólo afectaráLa asociación critica que el "insolidario modelo" de bono social que pretende implantar el Ministerio de Energía plantea que los hogares en los que vivedeben ingresar una renta inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que actualmente se sitúa en 537,84 euros mensuales, para acceder a él.En el caso de quesolo podrá acceder al bono social si sus ingresos no superan el doble del Iprem, es decir, 1.076 euros mensuales. Si hay dos o más menores, el bono estará restringido a las familias que ingresen menos de 2,5 veces el Iprem, 1.345 euros.Por su parte, los pensionistas solo podrán solicitar el nuevo bono social eléctrico si todos los miembros de la unidad familiar perciben la cuantía mínima vigente porAdemás, ya no será accesible para los usuarios que contraten una potencia inferior a 3 kilovatios.Otro de los "recortes" del Gobierno que denuncia Facua es que, si el bono vigente representa un descuento del 25% sobre el importe de la factura de los usuarios,Así, una unidad familiar sin menores sólo tendría bonificados los primeros 1.200 kWh que consumiese al año (unos 100 kWh mensuales), frente los 366 kWh que consume el usuario medio en España, según los análisis de la asociación.En este contexto, Facua denuncia la "aberración" que supone que familias numerosas con elevado nivel adquisitivo, solo por ser numerosas, beneficiarán de "descuentos vetados para multitud de familias con pocos recursos".Además de criticar los, la asociación de consumidores apunta a la falta de garantías de los usuarios a la hora de solicitarlo, ya que se tienen en consideración los ingresos brutos pero no la renta disponible tras hacer frente a los pagos esenciales, como la vivienda o el suministro de agua.Asimismo, se opone a(707,70 euros al mes), pues el primero "hace años que no se utiliza", y a que las familias deban poner facilitar a las compañías eléctricas datos protegidos como la declaración del IRPF.