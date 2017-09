La diputada de Podem que retiró del hemiciclo banderas españolas dice que no es "antiespañola" sino republicana

El Pablo Iglesias , ha solicitado a la diputada de SíQueEsPot (Podem) en el Parlament, Àngels Martínez , queque habían colocado los diputados del PP en sus escaños en el Parlament de Cataluña., ha comentado Iglesias en una entrevista en la Cadena Ser . "Nosotros somos españoles, estamos orgullosos, y, ha añadido, reiterando que la solución a la cuestión catalana pasa por un referéndum pactado con el Estado.Martínez, por su parte,. En declaraciones a RAC 1 que recoge La Vanguardia, ella y su compañero de formación Albano Dante Fachín han afirmado que la actuación no refleja. La diputada ha explicado que, y que si esta hubiera estado en los sillones de los conservadores no la habría retirado.La diputada morada ha añadido que inicialmente. Asimismo, ha criticado a Joan Coscubiela por mostrarse muy duro con Junts pel Si y la CUP en el pleno de este miércoles, y que tuvo un rifirrafe con los diputados de Sí Que Es Pot favorables al referéndum. Fachín, por su parte, ha admitido que votará sí o en blanco el próximo 1 de octubre.La diputada deen el Parlament(Podem)que habían colocado poco antes en sus escaños diputados del PP, según ha informado Europa Press.Losdel hemiciclo para no votar la ley ley del referéndum, yLa, cosa que no sucedió, e inmediatamente se votó la ley del referéndum, que quedó aprobada.