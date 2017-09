Catalá advierte a los alcaldes catalanes de que colaborar con el referéndum "es cometer delito"

"Todo el peso de la ley"

"No están obligados"

Apoyo de más de 600 ayuntamientos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá , ha advertido este sábado a los alcaldes de los municipios catalanes de queque es "ilegal" supone estary, por ello, cada uno deberá asumir "sus responsabilidades", informa Europa Press.Así lo ha aseverado este sábado en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, con motivo de su participación en la 23ª Unión Intermunicipal Popular que se celebra desde este viernes en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa y en la que imparte la ponencia Justicia de Calidad y cercana al ciudadano y al territorio.Catalá ha explicado que todos los alcaldes de Cataluña están recibiendo"sobre las resoluciones que está adoptando el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y sabiendo que ese referéndum que pretenden llevar a cabo algunos, ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y cualquier actitud de colaboración con la realización de un delito tiene responsabilidad penal "."No podrán decir que node que no se puede colaborar en organizar un referéndum ilegal", ha señalado, al insistir en que quien tome la decisión de colaborar "con la cesión de locales o de facilitar el censo sabe que está cometiendo un delito y asumirá sus responsabilidades".El ministro ha observado que lo que está sucediendo en Cataluña es un claro ejercicio de " desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional, es la aprobación de unas leyes que no respetan las reglas de la democracia ni salvaguardan el interés general de los ciudadanos" y suponeNo obstante, "por suerte España es una democracia, es un Estado de derecho, tenemos sistemas de control,y, por eso, el Gobierno va a garantizar los derechos de todos los españoles y lo va a hacer, como creo que estamos haciendo, con proporcionalidad, con mesura y utilizando toda la fuerza de la democracia, impugnando esas leyes que son inconstitucionales y esos acuerdos que no respetan las reglas de convivencia", ha sostenido.Del mismo modo, ha comunicado que la Fiscalía ya "está ejerciendo sus funciones para garantizar la legalidad y cuando considera que se ha cometido un delito". En este sentido, se han presentado ya dos querellas , una contra los miembros de la Mesa del Parlament "por la desobediencia expresa que han tenido con las sentencias del Tribunal Constitucional", y otra contra los miembros del Govern catalán "que han firmado unque también ha sido declarado inconstitucional por el Constitucional".Catalá ha recalcado que "vivimos en un Estado de Derecho,, las sentencias, las que nos gustan más y las que nos gustan menos, esas son las reglas del juego de una democracia y tenemos que estar todos muy seguros de que en España se respetan las normas", ha manifestado, para agregar que "la mayoría de los ciudadanos queremos vivir en libertad y convivencia democrática y quien no respeta las normas sobre ellos cae".La Fiscalía ha identificado como posibles delitos cometidos el dey todos ellos "son delitos con penas previstas en el Código Penal y les corresponderá a los tribunales calificar si han concurrido las circunstancias para ver si ese delito se ha cometido e imponer las penas que correspondan", que podrían pasar por una "pena privativa de libertad".En este punto, el ministro ha sostenido que "ese es ely la Justicia que funciona cada día en España, que la ejercen jueces profesionales e independientes, que trabajan por los derechos de todos y podemos estar muy confiados y muy tranquilos sabiendo que la Justicia va a funcionar, y que quien ha cometido algún delito tendrá que asumir sus responsabilidades".Respecto a la actuación de los funcionarios, Rafael Catalá ha apuntado que en España trabajan más de dos millones de funcionarios "al servicio del ciudadano y del interés general y todos los funcionarios hemos aprendido en nuestra vida ae intentar hacer nuestro mejor desempeño para atender a los ciudadanos".Por tanto, "también en Cataluña todos los funcionarios, los sanitarios, educativos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los Mossos d'Esquadra, tienen que saber que tienen detrás todo el aval de la ley" y ha recordado que una ley "inconstitucional y suspendidapara nadie, ni para un funcionario ni para un ciudadano"."El Gobierno de la Generalitat debería, debería dejar de estar inspirado por los más radicales, por los antisistema que toman las decisiones en Cataluña y no someter a la población ni a los funcionarios a esta tensión", ha sentenciado Catalá.Tras finalizar el plazo de 48 horas desde la noche del 6 de septiembre puesto por el president, Carles Puigdemont, para que los ayuntamientos catalanes mostraran su apoyo o rechazo a la celebración del referéndum, 668 municipios —que representan al— han dado su apoyo.Así,—Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet y Gimenells i el Pla de la Font— y las restantes 271 localidades, que representan al 26% de la población, no han hecho pública su decisión.