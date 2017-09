Catalunya en Comú pregunta a su militancia: “¿Debe participar el partido en la movilización del 1-O?”

info Libre

La Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú , el partido que aúna a ICV, EUiA, Barcelona en Comú y los críticos de Podemos Cataluña,en la que las bases determinarán si la formación llama o no a votar en el referéndum del próximo 1-O en Cataluña. "" (¿Catalunya en Comú debe participar en la movilización del 1-O?) será el texto definitivo con el que los comunes definirán su papel en una jornada decisiva.El coordinador general de Catalunya en Comú,, se congratuló de que el debate de la jornada del sábado fue "rico y por consenso". "Desde la transversalidad que representamos,", aseguró durante su intervención. Un conflicto, incide, "provocado por la falta de diálogo y la persecución del Gobierno del PP, que hoy llega al delirio"."Ya calificamos el 1-O como una movilización legítima para hacer avanzar el derecho a decidir.", asegura la portavoz de la formación, Elisenda Alamany. Efectivamente, la formación ya decidió en julio apoyar la consulta, pero sin considerarla vinculante. El siguiente paso se determinará la próxima semana, un movimiento en el que la Coordinadora NacionalEl vertiginoso proceso que ha vivido esta semana la política catalana, con la aprobación exprés de una ley de referéndum y otra de transitoriedad jurídica,. Las desavenencias se hicieron públicas entre el líder de Podemos Cataluña, Albano Dante Fachin, y el portavoz del grupo, Joan Coscubiela (ICV). Fachin acusó a Cosbubiela de negarse a cederle parte de su turno de intervención. Sin embargo, la jornada de este sábado ha contado con mayor consenso, ya quedurante el 1-O.A nivel de partidos,, mientras EUiA aprobó este viernes que la formación defienda llamar a las urnas en la consulta, aunque explicitando que "no se producirá el referéndum efectivo que la sociedad catalana necesita". La tercera vía que defienden los comunes es clave para el proceso independentista post 1-O: "Somos conscientes de que nuestra postura la van a utilizar pase lo que pase: si va mucha gente a votar, lo hará Junts pel Sí, y si no,", aseguraba un dirigente de Catalunya en Comú aesta semana.