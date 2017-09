Ciudadanos (Cs) ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de resolución para que el poder legislativo muestre su apoyo al Gobierno y al poder judicial parapor parte de los "separatistas" catalanes con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional Con una propuesta registrada en la noche del viernes en el Parlamento, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que lo que se pretende es quecon el poder ejecutivo y con el poder judicial", según ha dicho en una comparecencia en el Parador de Gredos (Navarredonda de Gredos, Ávila) tras la reunión de la Ejecutiva de su formación.La resolución tiene como objetivos los de ", sin complejos y sin excusas al Gobierno, al ministerio fiscal, a los jueces y a la Policía para impedir que el 1 de octubre se produzca ese golpe a la democracia".También quiere impedir, por eso "pedimos que se actúe, y no se dedique ni un solo euro a la malversación en un acto ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional".", de pagarle la fiesta a los separatistas con dinero público, y en Cataluña especialmente en los últimos años", ha añadido.Rivera ha expresado que espera quea la resolución, ya que "todos van a tener que retratarse". "que hubiera partidos que quieran gobernar España y que no dieran apoyo al Gobierno o a la justicia en este momento", para que el Gobierno, Policía y fiscales sepan que "estamos con ellos".Por otra parte, el líder de Ciudadanos ha resaltado el papel de los catalanes "que sí cumplen la ley" , como los funcionarios y alcaldes que "dicen no a Puigdemont y Junqueras" y "a todos los demócratas de Cataluña". "Como catalán" ha expresado sua quienes respetan la legalidad vigente para que sepan que "no están solos y que están haciendo lo correcto".