El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , aseguró este sábado quesi los que promueven el referéndum del 1-O en Cataluña desistieran de su intento, porque "están menospreciando la fuerza de la democracia y de las instituciones españolas, europeas y catalanas", así como al conjunto de los españoles, y de manera especial a los catalanes. Así lo afirmó durante su intervención en la clausura de la Intermunicipal que el Partido Popular ha celebrado en Zaragoza.El líder del Ejecutivo lanzó ceder a la Generalitat locales para la consulta en sus municipios. "Nos vamos a solidarizar y queremos que sientan nuestro apoyo todos esos alcaldes de Cataluña", proclamó. "Los alcaldes tienen detrás a mucha gente y cuentan con el Estado.de sus vecinos. Que sepan que estamos con ellos", subrayó posteriormente.", insistió Rajoy, que afirmó, además, que en Europa "no dan crédito" ante el proceso independentista de Cataluña y no lo apoyan, según Europa Press.Destacó que "en Europa no dan crédito, no tenían ni un solo apoyo y, que no entienden lo que está pasando aquí y que nos animan a garantizar que España siga siendo un Estado de Derecho y una democracia donde se respetan los derechos de las personas".