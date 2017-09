El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , insistió este sábado sobre el referéndum del 1-O convocado por la Generalitat en que "cualquier idea se puede defender, pero siempre dentro de la legalidad democrática" y no desde "el atropello al autogobierno, la legalidad constitucional y al Estatuto de Cataluña". El líder de los socialistas defendió desde Badajoz la postura de su formación: "El PSOE estáSánchez recordó que fueron los socialistas los que ya hace "seis años" advirtieron del deterioro de la situación política en Cataluña y defendió que el PSOE, cuando gobierna, "sabe hacerlo desde la diversidad territorial", pero, sino el momento de defender la democracia y la integridad territorial de nuestro país".En su intervención, según recoge Europa Press, Pedro Sánchez ha trasladado al conjunto de la sociedad española en general, y catalana en particular, que, y ha señalado que "gracias al impulso del PSOE, estamos a punto de lograr el primer gran acuerdo parlamentario para crear ese espacio de, que resuelva de una vez por todas la crisis política que se vive en Cataluña".Pedro Sánchez se pronunció de esta forma este sábado en Badajoz en unen el que participó junto con el secretario general del PSOE de Extremadura,Según dijo, con lo ocurrido esta semana en Cataluña "si algo ha quedado claro es que no ha habido ningún avance hacia el independentismo", sino queen España.Con respecto a la petición de la Generalitat de Cataluña a los alcaldes para que, Pedro Sánchez aseveró que "es claramente inconstitucional, porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional", por lo que"Todos los socialistas de todos los territorios de España estamos muy orgullosos del papel desempeñado por los socialistas catalanes", así como por los alcaldes de esa comunidad ", y la concordia entre catalanes".Unos alcaldes que "con su dignidad, su fortaleza democrática y sus convicciones, lo que están haciendo es precisamente",valoró Pedro Sánchez.