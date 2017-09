Iceta insta al Govern a reconocer que no puede organizar el referéndum

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha emplazado este domingo a la Generalitat a admitir públicamente queconvocado para el 1 de octubre: “Convendría que el Govern de Cataluña reconociera, cuanto antes mejor, que no puede organizar lo que ha dicho que quería organizar”.En un acto en Viladecans (Barcelona) con alcaldes del partido, ha criticado que la votación del 1-O, “con ly con las papeletas que cada uno se tendría que imprimir en casa”, no ofrece garantías.“Creo que a estas alturas todo el mundo sabe que no habrá un referéndum”, ha sentenciado el líder socialista.