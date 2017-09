Urnas en Barcelona

"Fiesta mayor para los delicuentes"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , asegura quela Ley del Referéndum aprobada en el Parlament esta semana porqueemparada en las elecciones del 2015, en los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación de los pueblo”, en referencia a la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República En una entrevista de El Punt Avui recogida por Europa Press afirmó que el Parlament aprobóporque emana de la soberanía de la cámara catalana.Puigdemont criticó que se utilizara el último pleno del Parlament, en el que se aprobaron esas leyes, "deliberadamente sólo parapara ver si se traslada a la sociedad", y lamentó que se faltara el respeto a la presidenta, Carme Forcadell, según él."Dio toda la impresión de que había un grupo de la oposición, no sé si todos, que buscaba eso:", valoró, y lo achacó a una operación para avinagrar, dijo, el proceso independentista.Recordó que el Govern quería pactar un referéndum con el Estado pero consideró, por lo que niega que el Ejecutivo catalán se vaya a echar atrás en la celebración del 1-O, aunque sea una consulta unilateral:Sobredado que la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, expresó que no pondrá en riesgo a los funcionarios permitiendo el referéndum en dependencias municipales, expuso que se está buscando una solución."Si un ayuntamiento directamente no puede ponerse ante la solución, pero, hay un margen para trabajar", argumentó, y añadió que el deber del Govern es garantizar que se pueda votar.Puigdemont cree que si se ordena a algún cuerpo policial retirar las urnas el 1-O, por lo que defiende que es un supuesto impensable.. Vaya, si lo hicieran, ese día sería fiesta mayor para los delincuentes porque tendrían quey no a vigilar el tráfico ni a prevenir el delito", argumentó.