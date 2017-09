El Congreso declara nulas las sentencias políticas del franquismo, con el voto en contra de PP y ERC

Companys como símbolo

El Pleno del Congreso aprobó este martes una proposición no ley del PSOE mediante la que la Cámara declara, además de "radicalmente nulas e injustas" todas las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas, incluida la que condenó a muerte al president de la Generalitat durante la Segunda República, informó Europa Press.El texto salió adelante con el no de PP, ERC, UPN y Foro y la abstención de Ciudadanos y Bildu. Unidos Podemos, PNV, PDeCAT, Compromís Coalición Canaria y Nueva Canarias votaron a favor.La iniciativa, que defendió la catalana, miembro de la dirección del Grupo Socialista, fue una de las medidas que acordaron impulsar las Ejecutiva del PSOE y el PSC en la reunión conjunta que mantuvieron el pasado mes de julio.Los socialistas adoptaron esta decisión después de que el 29 de junio el Parlament declarara ilegales los tribunales políticos del franquismo y proclamara la nulidad de sus sentencias y resoluciones , una iniciativa que se aprobó por unanimidad, es decir, con elLa Ley de la Memoria Histórica , que en diciembre cumplirá diez años de vigencia, ya declaró, pero no la nulidad de sus fallos o resoluciones.Retomando el redactado de la Ley de Memoria, los socialistas subrayaron en su textodel Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa.Además, el texto declaraba ilegítimas lasy cuales quiera otros tribunales u órganos penales o administrativos que durante la dictadura emitieron sentencias contra quienes defendieron la legalidad institucional, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.Los socialistas eligieron como símbolo la sentencia que condenó a muerte a, al que dedicaban gran parte de su iniciativa. En este sentido, además de declarar la nulidad de todos estos fallos, el Congreso aprobó un punto concreto sobre el president catalán declarando también "ilegítimas, radicalmente nulas e injustas" y carentes de "eficacia y validez"En concreto, la dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas en diciembre de 1939 declarando lay que le condenó a la incautación de sus bienes, la inhabilitación absoluta, el extrañamiento perpetuo y la pérdida de la nacionalidad española.También se declaró nula la sentencia del Consejo de Guerra de Oficiales Generales queen octubre de 1940 y que acarreó su inmediato fusilamiento en el Castillo de Montjuic por un delito de adhesión a la rebelión.El PSOE aceptó incorporar un tercer punto a su iniciativa pactado con Unidos Podemos para reconocer la "como acto de reparación del dolor que sufrieron y de las injusticias de que fueron objeto, así como de restitución de su memoria y de la dignidad democrática de todos".