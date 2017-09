El Gobierno cree que "técnicamente" el artículo 155 se puede aplicar en cinco días pero no contempla hacerlo ahora

El Gobierno cree que el artículo 155 de la Constitución española , que contempla la suspensión de las competencias de una comunidad autónoma, se puede aplicar, pero deja claro que ahora no contemplan hacerlo. "No estamos en eso", aseguraron fuentes del Ejecutivo.El citado artículo de la Carta Magna dice que si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúa de forma que "atente gravemente al interés general de España", el Gobierno puede enviar unSegún las fuentes consultadas por Europa Press, el plazo para el cumplimiento de este requerimiento lo fija el Ejecutivo y, en caso de que no sea atendido, podrá pedir que se convoquepara "adoptar las medidas necesarias para obligar" a la región de que se trateo para la protección del "interés general".Y para la ejecución de esas medidas, el artículo 155.2 prevé que el Gobierno pueda "de las comunidades autónomas". Fuentes del Ejecutivo explicaron que el plazo para requerir al presidente de la comunidad autónoma lo fija quien hace el citado requerimiento yAdemás, el procedimiento de aplicación del artículo 155 está regulado en el Reglamento del Senado, que exige que el Gobierno envíe al presidente de la Cámaracon las medidas concretas que plantea.Este planteamiento debe ser debatido en la Comisión General de Comunidades Autónomas, que debe pedir al presidente autonómico afectado, en este caso sería Carles Puigdemont, lasque considere oportunas. La Comisión elaborará después un dictamen, que deberá votarse finalmente en el Pleno, dondeEl Reglamento de la Cámara Altani para la presentación de alegaciones por parte del presidente autonómico, ni tampoco para la realización del dictamen de la Comisión de Comunidades autónomas. Tan solo está claro elpara convocar un pleno del Senado.Por ello, fuentes del Ejecutivo explicaron que el plazo para aplicar el 155 de la Constitución no tendría por qué demorarse mucho, es decir, que "técnicamente" no tiene por qué tardar ni quince días, ni un mes, sino que consideran que un plazo razonableSin embargo, estas fuentes dejaron claro que el Gobiernoy no había hecho un estudio exhaustivo de cómo aplicar el procedimiento, aunque sí señalaron que se habían analizado todas las posibilidades y todos los escenarios.De hecho, el Grupo Popular del Senadotener que poner en marcha los procedimientos para aplicar el artículo 155 de la Constitución a la Generalitat de Cataluña, por lo menos antes del 1 de octubre, y sigue a la espera de los pasos que vaya dando el Gobierno para afrontar los que a su vez tome el independentismo, según fuentes populares consultadas por Europa Press.El asunto fue comentado en la reunión que el Grupo celebró este martes previa al Pleno de esta tarde y en la que el portavoz, José Manuel Barreiro, abordó la situación. Las citadas fuentes conservadoras explicaron quecomo cualquier otro de la Constitución o del ordenamiento jurídico.Pero precisan que el Gobiernoy no les había hecho llegar ningún mensaje de que antes del 1 de octubre se vaya a tener que aplicar el citado artículo que podría suponer la suspensión de una o varias competencias de la comunidad autónoma.