La fiesta de Tordesillas recupera la denominación 'Toro de la Vega' ya sin movilizaciones ni cogidas

Sin escraches, cogidas ni incidentes

Príncipe, un astado de 630 kilogramos de la ganadería Hermanos Sánchez Herrero, ha, después de que en 2016 pasó a llamarse Toro de la Peña a consecuencia de la prohibición de la Junta de Castilla y León de dar muerte al toro en público, lo que transformó el torneo en un encierro por el campo al uso que se ha celebrado este martes con rapidez y normalidad.El festejo ha transcurrido cony según la legislación vigente, pero con las banderas a media asta por el accidente de este domingo en el que falleció una mujer de 54 años al volcar un remolque de un tractor el día de la Virgen de la Peña, que da nombre a las fiestas de la localidad vallisoletana.Poco antes del encierro, que se ha celebrado sin la presencia de los grupos antitaurinos de años pasados,se ha concentrado, precisamente, para reclamar lo contrario, recuperar su tradición, tal y como se venía celebrando durante siglos.El 19 de mayo de 2016 la Junta de Castilla y León aprobó uny lo convirtió así en un encierro por el campo al uso.La comunidad autónoma ponía fin de esta manera a laen los que organizaciones antitaurinas acudían al pueblo vallisoletano para exigir la prohibición del torneo, que consistía en alancear al toro cuando llegaba hasta la vega del Duero.El toro de la Vega, según algunas referencias históricas, está vinculado a losy desde el siglo XIX se realizaba según el rito que terminó en 2015., pero en 2017, ha recuperado el nombre por un acuerdo unánime del Ayuntamiento que contó con el respaldo de las peñas de la villa tordesillana. De hecho, la Junta de Castilla y León había recomendado en diciembre de 2016 que se volviera a la denominación tradicional.Al término del encierro,en 1976, ha afirmado a Europa Press que el festejo ha transcurrido "perfectamente", en escasos 25 minutos y ha llegado desde su salida en la calle de San Antolín hasta el puente sobre el río Duero en cinco minutos."Se ha producidoy sin manifestaciones antitaurinas y ahora en la Plaza Mayor se bailará la tradicional danza popular del Toro de la Vega, que es representativa del torneo que gracias al decreto de la Junta ya no permite matar al toro en el campo, aunque es paradójico que luego se llevan al toro al matadero", ha comentado.López ha precisado que el rápido toro ha entrado en la vega del Duero donde después le han seguido mozos a caballo o a pie por el prado para, a continuación, cuando volverá a enfrentarse con los tordesillanos.En este contexto, ha añadido queconcedió al municipio el privilegio del Mercado Franco en 1453. Así, ha precisado que con ese privilegio, el monarca dispuso que todos los martes del año menos uno se pudieran vender mercancías en Tordesillas, menos uno, que era feriado y se destinaría al disfrute de los vecinos y de los pueblos de la comarca, que acudirían no a vender ni comprar sino a entreteneree."Es curioso que desde el siglo XV ese documento refleje el torneo de un toro que va hacia la vega y allí era alanceado a pie o a caballo por lanceros uno a uno y no muchos a la vez como se ha hecho pensar. Se ha pensado, gracias a los antitaurinos, que eran una panda de garrulos, pero es no es cierto,, con el toro en un terreno arenoso y con su astado en perfecto estado. Esa era la norma y la tradición", defiende.De hecho, ha recordado que el Toro de la Vega, como recoge el Boletín Oficial del Estado hasta que la Junta de Castilla y León "cambió la ley" de espectáculos taurinos, en su opinión, "para acabar con los escraches mercenarios que llevaban diez años haciendo barbaridades contra el pueblo, como agresiones o quemas hasta que han acabado con la fiesta".A su juicio, López advierte de queporque el Toro de la Vega es un festejo documentado y reglado desde hace varios siglos. "Piensan que así van a acabar con la fiesta. Tordesillas ha aguantado estos escraches con dolor e indignación porque es imposible luchar contra esos molinos de viento que son los animalistas", ha lamentado.Finalmente, ha dicho que el camino ahora esporque considera que se ha violentado el derecho conseutudinario del pueblo, que mantenido por la costumbre reglamentado y regulado, con su ordenanza. "La ley se sustenta en la costumbre y ahora nos acostumbramos a que las normas las cumple el que quiere y el que no quiere no pasa nada", ha sentenciado López, que asegura que el pueblo está indignado.