Montoro dice que el interventor de la Generalitat no sabe cómo se ha pagado el 'spot' y la web a favor del 1-O

Ni dinero público ni privado

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró este martes que el interventor de la Generalitat de Cataluñacon los que se pagó la web puesta en marcha para organizar el referéndum del 1 de octubre ni el anuncio llamando a votar, y que su departamento estudia el asunto porque "de ello se derivarán las consiguientes responsabilidades ".Hacienda recibe semanalmente un informe de la Intervención de la Generalitat , firmado hasta ahora por el vicepresident catalán, Oriol Junqueras, en el que se certifica quese destina a sufragar gastos del referéndum, pero según ha explicó Montoro, el interventor no pudo acreditar cómo se ha pagado esa web y ese anuncio.que ocurra esto en un país desarrollado y civilizado, que un poder público esté haciendo un gasto público y que la Intervención no es capaz de informar sobre el origen de los recursos públicos", dijo el ministro en declaraciones en los pasillos del Senado, recogidas por Europa Press.Así, aseguró que su departamento tiene quela información recibida del interventor porque "de ello se derivarán las". "Ningún dirigente público ni funcionario puede usar un euro público para actividades ilegales", recalcó.Montoro dejó claro que las instituciones públicaspara una actividad ilegal, "otra ilegalidad todavía mayor por parte de quien esté aportando esa financiación".Del mismo modo, insistió en que, de momento, no tiene más detalle y que deberá dar explicaciones quien hasta ahora había refrendado esos informes de la Intervención,, en referencia al vicepresident Junqueras.