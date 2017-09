Puigdemont y su Gobierno reciben la notificación de la querella, que incluye delito de malversación con penas de cárcel

Si desde Cataluña no se aclaran cuestiones básicas del supuesto nuevo funcionamiento de la República catalana, menos creíbles son las amenazas que el Gobierno del PP ha ido lanzando todo el verano.

Raquel Martos

“Usted no” es la forma habitual de dirigirse a la cultura en este país. Usted no es prioridad, usted no es indispensable, usted no es un bien de primera necesidad.