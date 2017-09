Puigdemont insiste en que no dejará el cargo a pesar de las decisiones del TC y se ofrece a negociar con Rajoy

Rajoy "neglige su responsabilidad"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, señaló este martes queen el referéndum del 1 de octubre y que Colau demuestra con sus declaraciones que tienen ganas de participar. Puigdemont reiteró, además, que sigue dispuesto a hablar con Rajoy.Así, insistió este martes en que está dispuesto "hasta el último minuto" a hablar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, paradel referéndum, incluidas la pregunta, la fecha y las mayorías que validen el resultado.En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, lamentó que desde enero no habla del proceso soberanista con Rajoy porque alega que, según Puigdemont.", dijo, y destacó que propuso incluir que la Conferencia de Presidentes Autonómicos un punto del orden del día sobre el proceso independentista.Al recordársele que Rajoy le ofreció ir a la Cámara Baja pero no quiso ir, respondió que "ir al Congreso sin establecer un terreno de juego para poder llegar a acuerdos; lo sabe todo el mundo".Por otro lado, consideró que Rajoyy "neglige su responsabilidad" expulsándola hacia el Congreso, la justicia y algunos medios de comunicación.Elpese a todo; también teniendo en cuenta que el pleno del TC de este martes previsiblemente rechazará la ley de transitoriedad jurídica del Parlament.Sobre la nueva potestad del TC de suspender cargos temporalmente, volvió a decir que, porque él se debe al Estatut, y está convencido de que no pasará, así que irá a trabajar cada día diga lo que diga el TC.Además, recordó que la reforma del TC para suspender cargos se hizo: ironizó afirmando que eso "debe de tener todas las garantías del mundo" mientras se critica la aprobación de leyes de desconexión también por procedimiento rápido.Así, el presidente garantizó que seguirá en el cargo ante el 1-O y que"en todo lo que corresponde al Govern, evidentemente".Asegura que, aunque no ha respondido dónde están: "Los aspectos logísticos se me escapan", y ha añadido que desconoce los detalles.En cuanto a la publicidad sobre el 1-O en medios de comunicación, confía en que la gente ya tiene claro qué pasará ese día, aunque para seguir explicándolo "hay muchos canales, más allá de los medios de comunicación convencionales".En cuanto a si el Ayuntamiento de Barcelona cederá locales, está convencido de que los barceloneses podrán votar y nota que el Gobierno municipal demuestra con declaraciones que tiene ganas de participar, por lo que se encontrará la manera de posibilitarlo: "".Dejó claro quepara votar sea cual sea su municipio, y relativizó lo que le dijo en la Diada la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, porque fue de buen tono, entre la ironía y la queja: "Deja tranquilitos a los alcaldes", recordó.Carles Puigdemont dijo queinscritos para colaborar en el 1-O, pero les asegura que no deben preocuparse "en absoluto" por haber dado sus datos.También le preguntaron por los Mossos a propósito que el mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero , está citado este martes en la Fiscalía junto a Guardia Civil y Policía Nacional para hablar de la orden a los cuerpos de seguridad deSobre la actitud que espera de los Mossos, respondió que la policía sabrá actuar como considere: "Los Mossos deben cumplir sus trabajos.", y pidió dejarles tranquilos.Además, constató que, hagan lo que hagan los cuerpos policiales como policía judicial, "retirar una urna no es perseguir el delito" y que una urna o una papeletaPuigdemont, justo después de que el ministro Íñigo Méndez de Vigo haya dicho que no habrá referéndum con garantías como se entiende en cualquier país europeo, reaccionó con un "veamos el 1 de octubre y ya está".Sobre que el ministro ha esperado que no haya violencia estos días, reiteró que no teme que haya y que toda España debería estar orgullosa del civismo de las reivindicaciones en Cataluña. Como ejemplo, consideró que el minuto de absoluto silencio con que empezó la manifestación de la Diada demuestra elTambién sobre la manifestación, añadió que nadie se cree la cifra de asistencia de la Delegación del Gobierno (350.000 personas), y que hay un abismo hasta la cifra que dio la Guardia Urbana: un millón: "".Celebró la asistencia, y espera que también los catalanes vayan a votar el 1-O, tanto a favor como en contra del soberanismo, porque "".