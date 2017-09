Núñez Feijóo sólo buscará la devolución del Pazo de Meirás si es gratis para la Xunta

"Franco murió, pero el franquismo sigue vivo"

El presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo , se ha reafirmado este miércoles en el Parlamento gallego en quepara que el Pazo de Meirás , bien de interés cultural (BIC) propiedad de la familia del dictador Francisco Franco, pueda pasar a formar parte del patrimonio autonómico esdel inmueble y recuperarlo gratuitamente, según informa Europa Press.Para ello, en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz del BNG,, ha propuestoen el marco de una comisión con técnicos y expertos universitarios y tratar de acreditar dichos "vicios ocultos". Además, se ha erigido en garante del "cumplimiento" de las normas en Galicia y ha asegurado que, mientras él sea presidente, la familia Franco "cumplirá la ley".De hecho, ha reiterado que su Gobiernoy ha recordado la sanción de 4.500 euros a la familia del dictador por impedir las visitas al Pazo, así como el segundo expediente abierto por el mismo motivo.Al tiempo,con el argumento quea la familia del dictador, un camino en el que ha sugerido que tiene "mucho interés" la Fundación Francisco Franco, gestora de las visitas.También se ha reafirmado en. "Reunámonos con los investigadores y las universidades, y planteemos desde el punto de vista legal la adquisición gratuita del Pazo", ha aseverado el presidente gallego.Mientras, Pontón ha exigido—con otras demandas como el Palacio de Cornide o dos tallas del Pórtico de la Gloria— y ha cargado contra una Transición que dio pie "a un régimen corrupto que mantuvo intactas las élites sociales y económicas del"Franco murió, pero el franquismo sigue vivo. Lamento decirlo", ha esgrimido la portavoz nacionalista, quien instado a la Xunta a actuar para lograr la devolución de un inmueble que, así como del resto de bienes "expoliados" por los Franco. "Empiece a actuar porque, ha exigido, antes de concluir que no hacerlo supone "una connivencia cómplice".Al tiempo, ha recordado que ya hay una comisión en marcha impulsada por la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, la nacionalista Goretti Sanmartín, en la que están ayuntamientos y asociaciones de la memoria histórica. "¿Oy que se mantenga la situación que hay ahora?", ha preguntado Pontón."Pongamos en marcha un cambio legal para que el Pazo de Meirás, pero también el Palacio de Cornide y las tallas sean devueltas al patrimonio público., ha concluido la portavoz nacionalista.Feijóo ha respondido manifestando su sorpresa por el hecho de que Pontón pueda considerar, pero no la que impulsa una dirigente el BNG.Al tiempo,y ha preguntado a su portavoz, que participó en los actos de la Diada de Cataluña, si ella defiende el cumplimiento de la ley, además de lamentar que "no acepte la democracia constitucional" de España. "La diferencia es que para nosotros la Transición fue ejemplar y para ustedes, calamitosa", ha esgrimido.Dicho esto, ha incidido en que la Transición permite debatir esta cuestión en la Cámara y da la garantía de que, tanto los que "aceptan la democracia como los que no", tienen un Gobierno "constitucional" que velará por que se cumpla "la ley"., ha aseverado.Por su parte, al término del debate, Pontón ha pedido la palabra y ha rechazadoEn su turno, en la siguiente pregunta al presidente,ha avanzado que su grupo planteará en el Parlamento la posibilidad de que haya "acuerdo" entre todos sobre esta cuestión.Lo hará, ha explicado, al