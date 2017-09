La CUP anunció este miércoles que la treintena de alcaldes de la formaciónante las citaciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza , a los primeros ediles que firmaron los decretos de apoyo al referéndum convocado para el 1 de octubre.La formación emplazó al resto de fuerzas políticas aal amparo de la Ley de Referéndum , informó en un comunicado recogido por Europa Press.La CUP gobierna eny, en otros dos —el de Sabadell y Badalona—, forma parte de la coalición que lidera los consistorios: Crida per Sabadell y Guanyem Badalona en Comú.Del mismo modo, reprochó que la Fiscalía General del Estado, "limitada por su estatuto", no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante la citación, y que si las ordenasevulnerando los derechos fundamentales, entre ellos el de libertad.Así, afeó la "y de ataque a los derechos fundamentales del Estado español" ordenando unos arrestos que, según la CUP, tienen un único objetivo de atemorizar la población y los cargos electorales.La CUP aseguró queante la "estrategia represora" del Estado para hacer valer lo que consideran el mandato popular mayoritario amparado en el derecho de los pueblos a su autodeterminación.