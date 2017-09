La Guardia Civil acreditó reuniones de Ignacio González con dos subsecretarios de Estado en los seguimientos de 'Lezo'

Seguimientos en el despacho de Alcalá 89

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó en sus seguimientos por el caso Lezo que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se reunió en mayo y junio de 2016 con, por entonces ambos subsecretarios de Estado de los ministerios de Economía y de Educación, Cultura y Deporte, respectivamente.La reunión se celebróde que, el pasado 19 de abril, estallara el caso Lezo con la detención de Ignacio González (que fue presidente del Gobierno madrileño desde 2012 hasta junio de 2015), según figura en un informe de la UCO con fecha de 7 de julio de 2016 al que ha tenido acceso Europa Press.Temboury era entonces subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad, puesto del que dimitió en septiembre de 2016, y Benzo ocupaba la subsecretaría de Estado de Cultura. Los dos altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy tienen una, habiendo pasado también por el Ministerio del Interior.El informe de la UCO incluye un epígrafe Vigilancias realizadas a los investigados a dos de los principales implicados en el caso Lezo,, el que fuera su mano derecha en los negocios en América Latina vinculados al Canal de Isabel II.En el documentocuando se reunieron con Ignacio González, constando la matrícula y marca del coche oficial (de ahí que figuren en el listado de la Secretaría de Estado de Seguridad) que utilizaron para sus desplazamientos.Temboury se citó con González a las 14.30 horas del 31 de mayo en el Restaurante No, donde comieron en un encuentro que se prolongóy en el que también participó una mujer que los agentes no identifican en su informe.En el caso de Benzo, actualmente secretario de Estado de Cultura, la reunión (de una hora) se produjo el 7 de junio de 2016 a las 9.45 horas en la cafetería El Velázquez. Aunque son fotografiados,por su nombre en el documento de la policía judicial.Fuentes de la Secretaría de Estado de Cultura han explicado a Europa Press que se trató de unpara tratar sobre el reingreso al Ministerio de Educación de funcionarios del Estado que habían sido transferidos a la Comunidad de Madrid en la etapa del segundo como presidente. Como subsecretario, Benzo era entonces el competente en materia de personal. Las mismas fuentes precisan que no se trató nada fuera de esta consulta.A las 20.30 horas de ese mismo día, el 7 de junio, Ignacio González mantuvo otra cita de una hora y media con Enrique Cerezo Torres , empresario y presidente del Atlético de Madrid, en el Restaurante Guito's.La UCO descubrió que González utilizaba su despacho profesional como abogado en la madrileña calle de Alcalá como lugar para celebrar. "Las vigilancias discretas llevadas a cabo sobre el investigado", sostiene el informe del mes de julio de 2016, "han permitido determinar que frecuenta a diario una oficina situada en calle Alcalá 89, Entresuelo derecha, de Madrid, donde parece que ejerce algún tipo de actividad".El 19 de mayo fotografían a varios empresarios, entre ellos a empresarios de la, recordando brevemente la UCO los vínculos de esta firma con las obras de la sede del Partido Popular en Génova."Nótese", prosigue la UCO, "que tan sólo cuatro días después de llevarse a cabo esta reunión, el 25-05-2016 se hizo pública la información relacionada con la resolución judicial por la que el PartidoPopular, como responsable civil subsidiario, tenía que"."Posteriormente, ese mismo día, tras haber finalizado la cita anterior sobre las 13.00 el equipo operativo observó salir del portal del n° 89 de la calle Alcalá a Enrique Cerezo y", recoge el informe, que no hace ninguna valoración de este hecho.