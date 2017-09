Pablo Iglesias considera "terrible" y alarmante la prohibición del acto de Madrid por el referéndum catalán

"Apología de un acto ilegal"

El Pablo Iglesias , consideraque la Justicia haya prohibido celebrar en Madrid un acto en defensa del referéndum independentista catalán del 1 de octubre."Que se prohíba una reunión en 2017 en España es algo terrible, que, ha asegurado en los pasillos del Congreso, según informa Europa Press.Iglesias ha tachado de "gravísima" la resolución judicial, pues ha subrayado queEl líder del partido morado sostiene que la gente que piensa diferente también tiene derecho a reunirse y a hablar.y eso es algo que no ha entendido el PP", ha añadido, en alusión al recurso del PP que propició la prohibición del acto Elen el Ayuntamiento de Madrid , José Luis Martínez-Almeida, ha explicado esta mañana que el Ayuntamiento "está en suque consideren convenientes" en referencia a la suspensión del acto, pero que "la cuestión no es la libertad de expresión, sino laAsí lo ha defendido Almeida este miércoles en el programa de Antena 3 Espejo Público, en el que ha recordado quecon (Carles) Puigdemont, (Oriol) Junqueras y (Raúl) Romeva y su grupo discrepó "total y absolutamente de la cesión de ese local". Sin embargo, asegura que no lo impugnaron porque entendían que"Ahora sí lo impugnamos porque el Tribunal Constitucional dice literalmente que, ha señalado.Además, ha explicado quey, por lo tanto, "contradice, evidentemente, el mandato del Tribunal Constitucional".