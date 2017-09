El Govern deja de enviar a Hacienda los informes semanales de gastos

El conseller de Economía,, ha comunicado al ministro de Hacienda,que dejará de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat, según la carta enviada a la que ha tenido acceso Europa Press.Junqueras avisa de que ya no certificará por escrito un detalle de gastos semanales –como requirió el Gobierno para controlar que no se destinan partidas presupuestarias al 1-O–, si bien la Generalitat mantiene su "".Argumenta que el régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Pmedidas adicionales para garantizar en Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y en cumplimiento de la Constitución y las leyes", que requería los informes semanales sobre los gastos del Ejecutivo catalán.Junqueras considera que las medidas establecidas en el acuerdo de CDGAE "que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia". Por esta razón, el Govern ha adoptado un nuevo acuerdo mediante el cual "pertinentes la remisión de la información requerida" por el acuerdo de CDGAE de 21 de julio.Junqueras ha subrayado que el compromiso de la Generalitat con la estabilidad presupuestaria y la estabilidad financiera ", como se demuestra en la mejora de la situación económico financiera de la Generalitat", y ha afirmado que continuará colaborando con el Ministerio en los términos en que se ha venido desarrollando hasta el momento.Ha recordado que, regularmente, el Govern comunica al Ministerio el seguimiento mensual del Plan de Ajuste, con la información necesaria para verificar el cumplimiento del compromiso con los objetivos de déficit, deuda y gasto público."Pese al desacuerdo entre los dos gobiernos sobre la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña compartimos con el Ministerio que usted preside la necesidad deque hacen referencia a la estabilidad presupuestaria y financiera de Cataluña y de España", manifiesta Junqueras en la carta.El vicepresidente ha manifestado que la voluntad del Govern es "y el ejercicio de la democracia como forma de resolver el debate sobre las relaciones políticas entre Cataluña y España".Ha añadido que, hasta el momento, no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Gobierno central sobre la celebración de un referéndum, "" formuladas por el Govern y el Parlament, y ha asegurado que la propuesta sigue en pie.