El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima imponer fianzas al Govern y pide deshabilitar las webs del referéndum

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestima de momento fijar fianzas para el president de la Generalitat,, y los miembros de su Govern, y ordena adoptar las medidas técnicas para deshabilitar las webs del referéndum y la de voluntarios, según informó Europa Press.Así lo acordó en un auto la magistrada instructora de la querella, a raíz de las peticiones de medidas cautelares que formuló en ella la Fiscalía Superior de Cataluña.La magistrada considera que, fijar fianza a los querellados para el aseguramiento de responsabilidades pecuniarias, y oficiar al jefe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil el informe de qué medios de comunicación con sede en Cataluña —a excepción de TV3 y Catalunya Ràdio— hayan insertado cualquier tipo de publicidad institucional.Justifica no adoptar la medida por "el incipiente estado de estos autos y de las previsibles diligencias que deberán ir sustanciándose", pero puntualiza quede lo que posteriormente, en función del desarrollo de la instrucción, pudiera decidirse.Argumenta la decisión de ordenar el cierre de la web garanties.cat, pese a que no se constata que esté administrada directamente por el Govern, porque su contenido "esde las advertencias de que tal Gobierno ha venido siendo objeto y cuya desatención ha provocado estas diligencias", al constatar la estrecha relación de dicha web con la celebración del referéndum.Y sobre la web de los voluntarios connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum2017, considera que sigue "el camino trazado por el Govern encon las resoluciones del Tribunal Constitucional, de claros indicios de criminalidad"."Los plazos y modos del proceso no pueden demorar la tutela judicial que tal situación evidencia, y la medida se ofrece ponderada y proporcionada, pues la información y opciones de participación directa en el referéndum por parte de los ciudadanos que se contienen en dichas páginas ponen enel efectivo acatamiento de las resoluciones judiciales", afirma.Sobre la petición de la Fiscalía de que se dirija oficio a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no difundan la publicidad institucional sobre el referéndum, la jueza cree que "la generalidad de este requerimiento".Considera queadvertir dentro de un procedimiento "a cualquier persona física o jurídica, grupo o colectividad de que no cometan actos que pudieran revestir carácter delictivo".Por eso, pide oficiar al jefe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil que le informe decon sede en Cataluña —a excepción de TV3 y Catalunya Ràdio, ya apercibidos por el TC— han insertado cualquier tipo de publicidad institucional para requerirles que cesen de publicitarla.