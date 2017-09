En Marea ultima los detalles de la ley de igualdad retributiva que obligará a las empresas a publicar sus salarios

"Normativamente hemos cumplido en igualdad, pero esto no es real y las leyes no dicen qué pasa cuando no se cumple". En estos términos se expresa la portavoz de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz , quien este miércoles ha anunciado que el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos, en el que está integrado su partido, ultima los detalles de una proposición de ley de igualdad retributiva que será registrada en un periodo aproximado de un mes. El objetivo principal de la norma aspira a eliminar toda "opacidad" en los elementos retributivos, de modo que busca mayor transparencia en cuestiones como los salarios, que deberán serpara que cualquier diferencia entre hombres y mujeres sea visible y, por tanto, combatible.La idea consiste en que toda empresa pública y privada revele el salario percibido por sus trabajadores según su género y en función de las categorías y labores que desempeñan. "Si hay alguna diferencia, deberán publicarla y justificarla", ha señalado Díaz, quien además ha adelantando que la "Inspección podrá" en caso de detectar alguna situación discriminativa, de modo que existirá una "presunción de discriminación" que deberá ser desmentida por el empresario.Yolanda Díaz ha defendido, asimismo, la necesidad de crear ", neutros en el sentido procesal y con formación en la materia", que emitan informes periciales cuando se detecte algún episodio de discriminación hacia las mujeres, para que dichos informes, "con el análisis de la denuncia de la trabajadora", lleguen a los tribunales y los jueces puedan resolver la situación.La ley que ultima En Marea, tal y como ha señalado la diputada coruñesa, trabajará además sobre "todas las normas fundantes", como el Estatuto de los Trabajadores o el Estatuto Básico del Empleado Público. También abordará todos los "elementos adyacentes" a la igualdad laboral, más allá del salario, como aquellos relacionados conPrecisamente el PSOE anunció el pasado viernes la preparación de unaque también contempla la obligación de que las empresas publiquen los salarios que pagan a sus empleados, para evitar la discriminación por cuestiones de género. Yolanda Díaz ha detallado que, hasta el momento, no ha habido conversaciones con los socialistas para impulsar las propuestas de forma conjunta.