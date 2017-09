Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa inician una huelga de hambre indefinida para recuperar sus ahorros

Tres mujeres afectadas por el cierre de Fórum Filatélico y Afinsa han iniciado este martes una huelga de hambre en la Glorieta de Atocha para denunciar lo que consideran y exigir recuperar sus ahorros., un lugar menos expuesto al tráfico que la primera ubicación, donde les molestaba el ruido, contó desde un primer momento con la autorización de la Subdelegación del Gobierno, y posteriormente con la del Ayuntamiento de Madrid, tal y como ha explicado a Europa Press Peña, una de las tres mujeres.Según la activista, una de sus compañeras,, aunque tiene pensado continuar a pesar de sus dolencias, pues está "arruinada" y tiene que cuidar de su nieto.El principal objetivo de la huelga de hambre que están llevando a cabo Peña, Conchi y Carmen es el denunciar el "atropello" que realizó el Gobierno de Zapatero cuando intervino a Fórum y Afinsa por"La versión oficial del gobierno de que era una estafa y nosotros queríamos enriquecernos no es cierta.No buscamos culpables después de tanto tiempo, aunque está claro que nosotros no lo somos", ha expresado.En la misma línea, la huelguista ha criticado que se cy ha defendido que la pérdida de sus ahorros es debida a las malas decisiones de políticos y banqueros. "Yo no quiero entrar en si molestaban a los bancos o no, pero todavía. El primer juicio es el 18 de septiembre", ha manifestado.