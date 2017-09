Las bases de Catalunya en Comú deciden que el partido llame a participar en el 1-O

El sector anticapitalista de Podem llama a participar y a votar 'sí'

La coordinadora de comunicación de Catalunya en Comú , Elisenda Alamany, ha anunciado este viernes en rueda de prensa que las bases de los comunsdel 1 de octubre, aunque entendiéndolo como una movilización y no como una consulta vinculante.Los comuns decidieron en julio que el posicionamiento del partido sería el de considerar el 1-O una movilización legítima, pero no vinculante. Hace unos días, la dirección de Catalunya en Comú se reunió para debatir sobre si llamar o no a participar en esta votación, y consultaron a sus bases sobre el tema los días 12, 13 y 14 de septiembre. Esta consulta ha tenido unUn total de 3.485 inscritos han votado en la consulta interna del partido, de los cuálesy se ha emitido un voto nulo. Eso implica que el 59,39 % de quienes han emitido el sufragio lo han hecho a favor de que el partido que lideran Ada Colau y Xavier Domènech llame a los catalanes a la participación en el 1-O, frente al 40,61 % que lo ha hecho en contra.Anticapitalistes, una de las corrientes internas de Podem, ha llamado apara que el resultado sea un mandato claro de la sociedad catalana, y ha defendido votar 'sí' "porque representa la ruptura con el 'status quo' y abre camino a la construcción de una república catalana". En un comunicado este viernes, ha defendido que la república catalana puede ser un "punto de encuentro estratégico entre independentistas y federalistas", y ha avisado de que después del 1-O habrá que defender el resultado para que pueda ser vinculante y abrir así un proceso constituyente donde la ciudadanía pueda decidir.Este sector ha apostado por que CatComú y Podem se impliquen activamente en la campaña del 1-O y en "contra los intentos del Estado para pararlo", por lo que han promovido votar 'sí' en las consultas de ambas formaciones para definir su posición ante el referéndum.