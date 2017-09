Rajoy amenaza a Puigdemont con el 155: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar"

Requisados más de 100.000 carteles

"¿Qué harán? ¿Una escabechina?"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado este viernes en Barcelona que no habrá referéndum en Cataluña y ha pedido a los independentistas que "no subestimen la fuerza de la democracia española". "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar", enfatizó en una alusión al artículo 155 de la Constitución Según Europa Press, así se ha pronunciado en su intervención este viernes en la Junta Directiva Regional extraordinaria del PP catalán en Barcelona, en la que también participó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, para cerrar filas frente al referéndum. Rajoy advirtió a Carles Puigdemont de que. "Lo digo con la misma serenidad que firmeza. No habrá referéndum", afirmó.El presidente del Gobierno defendió las actuaciones realizadas hasta ahora por la Fiscalía y los cuerpos policiales contra la consulta y aseguró que, de aquí a la fecha del referéndum, "el Estado va a seguir actuando porque es su obligación".Rajoy también quiso felicitar a la Guardia Civil por haber requisadoa favor del referéndum del 1 de octubre "Lo han hecho en defensa de la ley, de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos, como es su obligación", reivindió Rajoy, que fue largamente ovacionados por los dirigentes y cuadros del partido.El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha retado este viernes al Gobierno de Mariano Rajoy a decir cómo piensa impedir que el 1 de octubre se celebre un referéndum:En declaraciones a Ràdio Ciutat de Badalona, Mas ha animado a los representantes políticos y a los ciudadanos a "plantar cara" ante las actuaciones del Estado para impedir la consulta: "Ahora no es la hora de los pasos atrás ni al lado, ahora".Mas ha expresado quey ha apostado por trazar una "estrategia conjunta para vencer a la estrategia del miedo que practica el Gobierno del Estado español" y ha pedido superar el miedo.Del mismo modo, ha advertido al Gobierno Central de las consecuencias que tendría la utilización de la fuerza para impedir el referéndum: ". El 1-O habrá mucha gente en la calle. ¿Qué harán? ¿Una escabechina? ¿Comenzar a repartir?".Mas ha explicado que se sentirápor sus decisiones de los últimos años, si gana el sí el 1-o.