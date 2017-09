Miles de personas se manifiestan en Bilbao para que Cataluña y Euskadi puedan "decidir su futuro"

Carme Forcadell

Miles de personas se manifestaron este sábado por las calles de Bilbao, que vive "un momento histórico", y al referéndum del 1 de octubre , así como para que tanto Cataluña como Euskadi, informa Europa Press.La marcha, convocada por la plataforma en favor del derecho a decidir Gure Esku Dago , partió a las cinco y media de la tarde, encabezada por una pancarta bajo los lemas, portada por representantes del colectivo y algunas de las personalidades que días atrás manifestaron su respaldo a la manifestación como el músico Jabier Muguruza o el sindicalista Jesús Uzkudun.Durante el recorrido, en el que se profirieron gritos en favor de la independencia, pudieron verse numerosas, así como carteles con el lema "Erabaki hahi dugu" (queremos decidir).A la movilización, se sumaron, entre ellos los presidentes de la formación en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, Itxaso Atutxa, Joseba Egibar y José Antonio Suso, respectivamente, así como la secretaria del Euzkadi Buru Batzar, Mireia Zarate.También participaron en la movilización los diputados generales de los tres territorios, Unai Rementeria, Ramiro González y Markel Olano, así como el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto.Entre losque tomaron parte en la marcha, se pudo ver a su coordinador general, Arnaldo Otegi, los parlamentarios Jasone Agirre, Jone Gorizelaia y Rebeka Ubera, además del secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, y el portavoz de, Arkaitz Rodríguez, entre otros.También acudió una delegación del sindicato ELA encabezada por su secretario general, Adolfo Muñoz, y otra del sindicato LAB encabezada por su secretaria general, Garbiñe Aranburu.La movilización concluyó frente al ayuntamiento con un acto en el que se ha dado lectura a unen euskera, castellano, francés e inglés.Desde Gure Esku Dago destacaron que, con su presencia, los asistentes mostraron su apoyo al pueblo de Cataluña y el referéndum del 1 de octubre, que calificaron de, así como para "reivindicar una democracia donde"."Creemos que en Euskal Herria se dan también las condiciones para que nosotros juntos podamos comenzar el camino de la libre decisión", indicó, al tiempo que criticó que medidas como la "persecución a alcaldes" de Cataluña "no es normal y".Según resaltaron, con la movilización de este sábado los vascos demostraron que son un "pueblo solidario y que esa solidaridad es parte de nuestra identidad"."Estamos aquí para dar nuestro apoyo al pueblo catalán, precisamente en el momento histórico en el que va a decidir su futuro. No es el momento de quedarse mirando, sino el momento para comenzar a andar juntos,y ser creativos", añadieron.De este modo, tras remarcar que el referéndum es "democracia y votar para decidir el futuro también lo es", incidieron en que "por encima de persecuciones, los vascos están con los ciudadanos de Cataluña".Asimismo, los asistentes escucharon un mensaje de la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, quien"al referéndum que vamos a celebrar el 1 de octubre"."Es muy importante para nosotros contar con vuestro apoyo para cuando nosotros decidamos de forma democrática y pacífica nuestro futuro", afirmó.Asimismo, aseguró que "no hay democracia en un Estado que persigue penalmente el debate de las ideas".