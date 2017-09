info Libre

El Partido Animalistacon la convicción de que las calles de Madrid se llenarán de voces contra la tauromaquia. Bajo el lema Misión abolición, la formación liderada por Silvia Barquero prevé celebrar una marcha masiva para exigir el fin de todos los festejos taurinos.“Este año como principal novedad se han sumado más de 60 organizaciones animalistas y un sin fin de protectoras, que son quienes están realmente contribuyendo a un”, subraya Silvia Barquero en conversación con. El apoyo recibido le hace asegurar que “la sociedad ha asumido el mensaje de respeto a los animales y la relación de la tauromaquia con el maltrato animal”. El último paso, añade, está en manos de los partidos políticos. “Es hora de que tomen nota, porque existe una voluntad clara”, sostiene Barquero, quien afirma sin ambages que “la tauromaquia está en claro descenso” y ha experimentado “una caída espectacular respecto al apoyo social”.La hoja de ruta de los animalistas consiste en “demostrar, tras la manifestación del sábado, la capacidad de congregación” que ostentan, para después exigir a los principales responsables políticos “que pongan las cartas sobre la mesa y se retraten”. En esta línea se enmarca el impulso de la llamada Ley Cero, registrada en el Congreso por los animalistas en mayo y que aspira a convertirse en unapara frenar de raíz el maltrato hacia los animales. La norma persigue legislar sobre la abolición de todos los festejos taurinos y tradiciones crueles con los animales, además de impulsar el sacrificio cero de animales, prohibiendo su venta y fomentando la esterilización y adopción, y finalmente alcanzar el cierre de circos, zoológicos y delfinarios para terminar con la explotación y cautividad.Barquero se confiesa optimista respecto a la puesta en marcha de la citada ley y la consecuente abolición de la tauromaquia: “Lo vamos a conseguir, aunque no sea a la primera”, asegura. El motivo, agrega, es que “no se puede continuar anclados en el pasado con una venda en los ojos y” de que las reivindicaciones animalistas son sólidas y fundadas. Por ello, “la clase política se ha de decantar entre continuar su propia línea o apoyar a los ciudadanos”.El Pacma, que tiene “la firme determinación de conseguir” sus objetivos, pone como ejemplo el triunfo evidente tras la transformación del popularen un encierro. Si bien lo sucedido en Tordesillas (Valladolid) se constituyó como la victoria más sonada de los animalistas, no ha sido la única. Este es el balance tras un año lleno de “luces y sombras”.A inicios de año, durante el mes de febrero, el Congreso de los diputados avaló la ratificación del Convenio Europeo para la Protección de los Animales de Compañía , exactamente 30 años desde que éste entrara en vigor en el marco de la Unión Europea.Con la ratificación, España –décimo octavo país que se adhiere al pacto– da cumplimiento a la resolución del Parlamento Europeo del 4 de julio de 2012, relativa a la Estrategia de la UE para. En dicha resolución , la Eurocámara insta a ratificar este instrumento a los Estados que todavía no lo hayan hecho.Una de las consecuencias más impactantes de ello fue lapor motivos estéticos, cuestión que no logró el acuerdo de todos los grupos parlamentarios en un primer momento. Tras un acalorado debate, la norma salió finalmente adelante en marzo gracias a los votos a favor de Unidos Podemos, PSOE y ERC.Aunque Silvia Barquero celebra el logro, admite que “siempre se quedan propuestas a medias tintas”, y el Convenio es un documento “anticuado, desfasado, e implantado” en gran parte del territorio europeo, critica.A mediados de febrero el Congreso de los diputados acordó la aprobación de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos en la que se instaba al Gobierno a modificar el Código Civil para que los animales dejasen de ser “cosas” y pasaran a ser “”.El texto requería además la puesta en marcha las reformas legales necesarias para que los animales de compañía dejasen de ser “objeto de embargo en ningún procedimiento judicial".Silvia Barquero celebra el “nuevo paso” que supuso dicho acontecimiento, aunque lamenta que “al final los animales siguen siendo considerados propiedades”. La meta, señala, se alcanzará cuando exista un “para los animales y sean sujetos de derecho”.La lucha animalista se apuntó un tanto este mes de julio en Baleares con la aprobación de la Ley de toros , que sustituye la normativa 1/1992 en la comunidad con el objetivo de generar un nuevo espacio de protección animal.La norma establece diversas restricciones en las corridas de toros, como la prohibición dede ningún modo, y por tanto, del uso de banderillas. También veta cuestiones como la venta de alcohol o la entrada de menores, además de limitar el tiempo a 10 minutos por toro con un máximo de media hora en total.El actual mes de septiembre es clave para Galici: la comunidad votará si aprobar la nueva Lei de Benestar de Animais de Compañía. Pese a no resultar todo lo ambiciosa que desearían los animalistas, la norma contempla avances como el fin del tiro al pichón y de los circos con animales, o la actuación demediante políticas de esterilización y fomento de la adopción.Silvia Barquero lamenta, no obstante, que se hayan quedado fuera de la prohibición las corridas de toros, que considera una “terrible asignatura pendiente”.El fin de los circos con animales se está convirtiendo una realidad en diversos puntos del mapa estatal. Actualmente son catorce las grandes ciudades que todavía permiten el uso deen los espectáculos circenses, y durante el presente año algunas como Pamplona o comunidades autónomas como Aragón se han ido sumando a rechazo de este tipo de prácticas.También el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 31 de enero por mayoría la proposición presentada por los grupos municipales de Ahora Madrid y del PSOE respecto a una nueva ordenanza que "recoja los derechos de los animales a ser respetados, a no ser víctimas de maltrato y a no ser sometidos a esfuerzos o actos crueles que les ocasionen sufrimiento, ansiedad o estrés", y que declarará a la ciudad. La ordenanza está actualmente en fase de redacción, y será elevada a Junta de Gobierno "a lo largo de este año, entre septiembre y noviembre".El movimiento antitaurino ha ido sumando pequeñas victorias en diferentes territorios y haciéndose oír con más rotundidad en otros.Es el caso de, en cuyas fiestas –La Blanca de Vitoria– los toros han estado ausentes por primera vez en su historia, al quedar desierto el concurso público organizado por el Ayuntamiento. Algo parecido sucedió este verano en las fiestas de, donde no se celebraron festejos taurinos, esta vez debido a que la empresa que posee la concesión de la plaza de toros de la localidad no ha organizado ninguna programación.De nuevo en Euskadi, los antitaurinos han dicho basta a la tauromaquia. En agosto del presente año cerca de doscientas personas, convocadas por el Colectivo Antitaurino y Animalista de Bizkaia (CAAB), se concentraron frente a la plaza de toros de Bilbao para pedir que termina “”.A mediados del mismo mes de agosto, un total de 29 antitaurinos saltaron al ruedo de la Plaza de Toros de Las Ventas (Madrid) durante el Certamen Internacional de Novilladas Nocturas, con el fin de exigir al mundo de la tauromaquia que "". Los activistas fueron detenidos como consecuencia de la acción, ocupando así la agenda mediática y difundiendo su mensaje abolicionista.Desde 2015, además, y con la llegada de los llamadosal poder, la lista de municipios antitaurinos – consultar en este enlace – no ha dejado de crecer.Las muestras de disconformidad ante el escenario actual no fueron pocas a lo largo del año. En mayo, miles de personas llegadas desde distintas partes de España se concentraron en Madrid parabajo el lema Tauromaquia es violencia y tú la puedes parar.La manifestación de este sábado convocada por el Pacma, en la, pretende ser un añadido clave al largo camino del activismo animalista, que aspira con dar el salto a las instituciones y lograr una