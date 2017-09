El torero Juan José Padilla se pasea por el ruedo con una bandera franquista

Juan José Padilla exaltando el fascismo en Villacarrillo (Jaén). Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada. pic.twitter.com/9fvxpURQ62 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 16 de septiembre de 2017

A ver si hay un rato para hablar de esto mientras te dicen que los golpistas son los catalanes. pic.twitter.com/RZj8tQUad4 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 16 de septiembre de 2017

Respuesta del torero

exaltando el fascismo en. Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada". Así se manifestaba la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, en su perfil de la red social Twitter, un mensaje que iba acompañado de la imagen del matador de toros en el ruedo de la plaza jiennense arropado por la bandera franquista.La escena tuvo lugar este viernes, 15 de septiembre. Junto a José Padilla, participaron en la corrida el mexicano Joselito Adame y Juan del Álamo. Los tres salieron a hombros de esta plaza tras lidiar seis toros de la ganadería. En las imágenes que circulan por Twitter, puede verse al matador de toros con la bandera franquista sobre los hombros mientras los aficionados aplauden en pie. El protagonista de la polémica foto asegura que al principio no se dio cuentaEl diputado de ERC Gabriel Rufián también reaccionó a la fotografía desde su perfil de la red social:, dijo, en alusión al referéndum del 1-O. El Govern ha pedido a los catalanes que acudan a las urnas con papeletas impresas en sus propias casas. Desde que el TC declaró ilegal la consulta, la Guardia Civil se ha personado en algunas imprentas en busca de las papeletas.Poco después, también en Twitter, Rufián reclamó que se abra un debate al respecto:En declaraciones al diario El Mundo , el torero defendó que la bandera no era suya. "Me la lanzaron desde el público como ocurre en muchas plazas", precisó."En el momento en el que la cojo, yo no me di cuenta de que tenía el escudo del águila", añadiópreguntó el citado diario. "Para nada. ¿Por qué iba a sentirme incómodo? Ese símbolo es una cosa del pasado y yo vivo en el presente. El problema que tenemos los españoles no es si la bandera tiene el águila o no", respondió."Siento si a alguien le ha ofendido verme con esa bandera pero, lo que importa es defender los colores de España", continuó. "Ése es el mayor orgullo que puede tener un patriota".